Prie įspėjamojo kultūros streiko jungiasi Šiauliai: surengs eiseną

Protesto dieną daugelyje Šiaulių kultūrinių įstaigų, kaip ir sostinėje, skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Šiaulių kultūros bendruomenė šią dieną taip pat surengs bendrą meninę akciją-eiseną „Melagio nosis“ Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvaru.
Skanduojant bus judama nuo Šiaulių dailės galerijos iki Povilo Višinskio paminklo, kur eisenos dalyvius pasitiks Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė, kuri perskaitys kultūros bendruomenės manifesto tekstą.
ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
