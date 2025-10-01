Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Dėl streikų Graikijoje sustojo beveik visas transportas

2025-10-01 15:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 15:34

 Dėl didžiųjų profesinių sąjungų streikų trečiadienį Graikijoje sustojo diduma viešojo transporto. Protestuojama prieš siūlomus darbo laiko pakeitimus, kurie kai kuriais atvejais leistų 13 valandų darbo dieną, reikalaujama didesnių atlyginimų. 

Europos Taryba: Graikijoje plačiai diskriminuojami gėjai, romai ir migrantai (nuotr. SCANPIX)

0

Pasak profesinių sąjungų, streike dalyvauja viešojo ir transporto sektorių darbuotojai. Ypač paveiktas transportas, iš uostų neišplaukė keltai, nevažiavo traukiniai. Dėl jūrininkų streiko oro uostų neturinčios salos laikinai buvo atkirstos nuo išorinio pasaulio. Daugelis turistų išvyko anksčiau, kad nepavėluotų į skrydžius, pranešė Graikijos visuomeninis radijas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taksi vairuotojai taip pat prisidėjo prie streiko, autobusų vairuotojai ir Atėnų bei Salonikų metro sistemų darbuotojai kelioms valandoms sustabdė darbą. Atėnuose ir kituose didžiuosiuose miestuose vyko demonstracijos.

Siūlomas naujas darbo įstatymas leidžia darbuotojams dirbti iki 13 valandų per dieną iki 37 dienų per metus, jei su tuo sutinka ir darbdaviai, ir darbuotojai. 

Profesinės sąjungos reikalauja 35 valandų darbo savaitės vietoj dabartinės 40 valandų. Viešojo sektoriaus darbuotojai taip pat ragina atkurti 13-ąjį ir 14-ąjį mėnesio atlyginimus, šie papildomi atlyginimai buvo panaikinti 2010 m. prasidėjus finansų krizei. 

Graikija ir toliau yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriose realus darbo užmokestis yra mažiausias. Nepaisant reikšmingo ekonomikos atsigavimo, daugelis darbuotojų skundžiasi, kad pajamų augimas neatitinka smarkiai padidėjusių gyvenimo išlaidų.

Nepaisant to, ministro pirmininko Kyriako Mitsotakio vadovaujami konservatoriai ir toliau pirmauja apklausose, maždaug 10–15 proc. lenkia socialdemokratus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

