Gyventojus kviečia į vienos dienos „Kino festivalį“: nemokamai parodys daugiau nei 30 filmų

„Mes, Lietuvos kino kūrėjai ir kūrėjos, vykstame susitikti su bendruomenėmis, rodyti savo filmus ir pasikalbėti apie neraminančią situaciją visoje Lietuvoje ir apie visų mūsų kultūrą. Visada kūrėme ir kursime visai Lietuvai, todėl priešinsimės bet kokiam visuomenės skaldymui. Kviečiame neabejingus ir neabejingas dabartinei situacijai, nes tai gali būti paskutinis kartas!“, – sako kino bendruomenė.
Daugiau nei 30 filmų, daugiau nei 30 miestų ir miestelių
Įvairiuose vietovėse bus parodyti geriausi pastarojo laikotarpio Lietuvos kūrėjų filmai – „Pietinias Kronikas“, „Sesės“, „Tu man nieko neprimeni“, „Sengirė“, „Šuolis“, „Svečias“, „Aktyvistas“ ir daugelis kitų. Visa programa skelbiama feisbuko renginyje: ČIA.
Lietuvių režisierių filmai bus rodomi ir susitikimai su jų kūrėjais vyks Baisogaloje, Ramučiuose, Lentvaryje, Kintuose, Kuršėnuose, Nemenčinėje, Panevėžyje, Mikalave, Utenoje, Ukmergėje, Musteikoje, Viešintose, Kelmėje, Vilkaviškyje, Žilinuose, Bijūnuose, Molėtuose, Anykščiuose, Palangoje, Trakuose, Plungėje, Joniškyje, Kaišiadoryse, Kretingoje, Biržuose, Jonavoje, Rūdiškėse, Pasvalyje, Raseiniuose, Šilutėje, Varėnoje, Rokiškyje, Žagarėje, Pakruojyje, Ignalinoje, Kavarske. Vienas iš seansų vyks Kyjive.
Norime išgirsti, kaip jaučiasi žmonės
Pasak režisieriaus Lauryno Bareišos, šiuo metu mums bandoma įrodyti, jog yra atskirtis tarp regionų ir kultūros lauko žmonių, kurie šiuo metu protestuoja. „Mes su tuo nesutinkame ir norime pabrėžti, jog kiekvieno mūsų kūryba yra tiesiogiai susijusi su Lietuva plačiąja prasme. Daugelio mūsų herojai atvyksta iš mažesnių miestų, filmuojame ne Vilniuje, pristatydami filmus apvažiuojame visus regioninius kino teatrus, ieškome alternatyvių rodymo būdų. Aš pats augau Kauno rajone, ten ir važiuosiu susitikti“, – sako filmo „Sesės“ režisierius Laurynas Bareiša.
„Pirmiausia, spalio 5-ąją norime parodyti, jog nebūsime naudojami šitam dirbtiniam supriešinimui kurti. Norime išgirsti, kaip jaučiasi žmonės kitur, pabendrauti ir papasakoti kaip jaučiasi kultūros bendruomenė“, – sako „Pietinias Kronikas“ režisierius Ignas Miškinis.
„Kino festivalyje“ filmus rodys režisieriai ir režisierės: Ignas Miškinis, Giedrė Žickytė, Laurynas Bareiša, Marija Kavtaradzė, Arūnas Matelis, Romas Zabarauskas, Nerijus Milerius, Eglė Vertelytė, Mindaugas Survila, Vytautas Katkus, Giedrė Beinoriūtė, Saulė Bliuvaitė, Andrius Blaževičius, Artūras Jevdokimovas, Mikas Žukauskas, Vytautas Dambrauskas, Marat Sargsyan, Kristijonas Vildžiūnas, Linas Mikuta, Jonas Trukanas, Ernestas Jankauskas, Lina Lužytė, Irma Pužauskaitė, Živilė Mičiulytė, Elena Kairytė, Donatas Ulvydas, Ignas Jonynas, Marija Stonytė, Tomas Smulkis, Ieva Veiverytė, Austėja Urbaitė, Vytautas Puidokas, Ramunė
Rakauskaitė, Giedrė Genevičiūtė, Audrius Stonys, Agnė Marcinkevičiūtė, Aistė ir Skaistė Jauraitės, Aistė Stonytė.
Prie streiko jungiasi ir kiti režisieriai, rodomų filmų ir miestų sąrašą galima surasti feisbuko renginio „Kino festivalis. Spalio 5 d.“ paskyroje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!