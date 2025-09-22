Didžiausias muzikos festivalis Baltijos šalyse: publikai – ypatinga programa

Programos ašis šiemet atliepia perdirbimo ir jungčių idėjas, simboliškai pabrėžiančias tvarumo temą, o publika galės patirti nuo baroko muzikos transformacijų iki modernių elektronikos ir klasikos sankirtų.
Prasideda muzikos fiestos maratonas Vilniuje
Festivalis startuoja nepaprastu įžanginiu koncertu rugsėjo 23 d., o didžioji dalis festivalio renginių vyks Vilniuje spalio 18 – lapkričio 8 d. Kaip ir kasmet, „Gaida“ kvies patirti dabarties muziką, atliekamą paties aukščiausio lygio muzikos atlikėjų. Šiųmečio festivalio programos ašis, lydima šūkio „Recycling & Crossover“, reflektuoja perdirbimo, jungčių, sankirtų (stilių, žanrų ir kt.) idėjas, simboliškai atliepiančias šiandienos pasaulyje ypač svarbią tvarumo kryptį. Nemažoje dalyje festivalio koncertų skambės kūriniai, kuriuose šios idėjos tampa pagrindiniu meniniu impulsu – nuo senųjų epochų muzikos transformacijų iki drąsių šiuolaikinių stilių jungčių, iš naujo įprasminant praeities sluoksnius ir peržengiant įprastas ribas.
Scenoje – pasaulinės muzikos žvaigždės
Festivalio programoje bus ir čiurlioniškų inspiracijų dabarties muzikoje, ir žymiausio Estijos kompozitoriaus pagerbimas, ir nemažai lietuvių kūrėjų premjerų, ir plačiau pristatoma trijų iškilių dabarties Europos kūrėjų muzika: į festivalį atvyks vienas žymiausių švedų kompozitorių Anders Hillborg, įžymus prancūzų kūrėjas Pascal Dusapin ir spalvinga orkestrine muzika išgarsėjusi kompozitorė Helen Grime (Jungtinė Karalystė).
Rugsėjo 23 d. festivalį pradės nepaprastas koncertas „#LetsBarock“ – naujausias garsiojo kontratenoro Jakubo Józefo Orlińskio ir pianisto Aleksanderio Dębiczo projektas, kuriame baroko muzika perdirbama ir transformuojama į XXI a. muzikinius kontekstus. „#LetsBaRock“ pristato baroko kūrinių koverius, remiantis XXI a. muzikos stiliais – pavyzdžiui, Monteverdi operoje skambanti lopšinė tampa svajingu transo stiliaus kūriniu. Koncerte taip pat pasirodys Vilniaus miesto ansamblis NIKO ir Gediminas Gelgotas, parengę vientisą programą, kurioje šiuolaikinių autorių – Ludovico Einaudi, Maxo Richterio bei paties G. Gelgoto – kūriniai mezga dialogą su baroko garsovaizdžiais.
Spalio 18 d. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte bus plačiau pristatyta vienos ryškiausių šiandienos škotų kompozitorių Helen Grime muzika, o lietuvių kompozitoriaus V. Germanavičiaus pasaulinėje premjeroje išgirsime ir čiurlioniškų inspiracijų. Su orkestru pasirodys jaunoji smuiko žvaigždė Inmo Yang bei britų trimito virtuozė Matilda Lloyd.
Spalio 22 d. Lietuvos kamerinio orkestro koncerte pasirodysiantis Andrius Žlabys pagros savo kūrinį „Echoes of Light“, kurį inspiravo du fragmentai iš W. A. Mozarto „Requiem“, bei šiemet šį pasaulį palikusios įžymios kompozitorės Sofijos Gubaidulinos Koncertą fortepijonui ir orkestrui „Introitus“, reflektuojantį katalikiškų mišių pradinę dalį. Šiame kocerte nuskambės ir Kristupo Bubnelio bei Silvijos Miliūnaitės pasaulinės premjeros, o taip pat Pascalio Dusapino kūrinio premjera Lietuvoje.
Spalio 24 d. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras išsamiau pristatys vieno žymiausių šiandienos švedų kompozitorių A. Hillborgo muziką. Jo kūrinį „Exquisite Corpse“ inspiravo XX a. dadaistų meniniai principai, o Antrajame koncerte smuikui, kurį atliks vokiečių smuiko žvaigždė Carolin Widmann, skamba atgarsiai iš baroko genijaus Johanno Sebastiano Bacho Sarabandos d-moll. Šiame koncerte taip pat nuskambės ir Pascalio Dusapino bei Anatolijaus Šenderovo (solistas Glebas Pyšniakas) kūriniai.
Netikėtos muzikos sankirtos
Spalio 25 d. rengiamas nepaprastas vakaras – pasaulinio garso violončelininkas Nicolas Altstaedt koncertuos su choru. Koncerte nuskambės švedo Anderso Hillborgo, latvio Jekabso Jančevskio, estės Galinos Grigorjevos, šiemet jubiliejų pažyminčio Algirdo Martinaičio kūriniai bei Pascalio Dusapino opusas „Imago“, kurį galima apibūdinti kaip „tris (netikras) liaudies dainas“.
Spalio 26 d. vienas žymiausių Lenkijos šiuolaikinės muzikos kolektyvų „Kwartludium“ atliks koncertą, inspiruotą gamtos, medžių bei technologijų. Koncerto programoje – Michało Jacaszeko kūrinys „Catalogue des Arbres“ („Medžių katalogas“), jungiantis lauko įrašus, improvizacijas ir legendinio prancūzų kompozitoriaus Olivier Messiaeno „Paukščių katalogo“ muzikos fragmentus. Koncerte taip pat nuskambės žinomos lietuvių kompozitorės Egidijos Medekšaitės kūrinio „Prakanda“ pasaulinė premjera.
Spalio 28 d. vienas žymiausių lietuvių pianistų Lukas Geniušas parengė koncertą, kuriame „Recycling & Crossover“ idėja atsiskleis net keliomis kryptimis: Frederiko Rzewskio „The Winnsboro Cotton Mill Blues“ perkuria tekstilės fabriko darbininkų dainą iš 1930-ųjų, Colino McPhee „Balinese Ceremonial Music“ perkelia Balio muzikos skambesį į dviejų fortepijonų klaviatūras, o Gabrielio Prokofievo „Techno Suite“ elektroninius šių dienų šokių muzikos ritmus jungia su senųjų šokių siuitų tradicija. Prie Luko Geniušo pirmoje koncerto dalyje prisijungs jo žmona, puiki pianistė Anna Geniushene, su kuria jis taip pat atliks ir garsųjį Johno Adamso kūrinį „Hallelujah Junction“. O antroje dalyje prisijungs ir pats G. Prokofievas – su legendinio kompozitoriaus anūku Lukas Geniušas pagros ir kitus jo kūrinius, kuriuose fortepijonas efektingai susijungia su elektronika.
Spalio 29 d. su Lietuvos kameriniu orkestru koncertuos pasaulio operos teatruose spindintis lietuvių tenoras Edgaras Montvidas. Koncerto programa irgi susijusi su „recycling“ principu. Kompozitoriaus ir dirigento Christiano Josto „GhostSong“ perkelia Jimo Morrisono eilėraščio poetinius vaizdinius į muziką, o „Dichterliebe“ naujai perprasmina to paties pavadinimo Roberto Schumanno vokalinį ciklą, palikdamas originalius harmoninius ir melodinius vingius bei originalias Heinricho Heine‘s eiles. Taip pat koncerte naujai suskambės legendinės britų grupės „The Beatles“ dainos, kurias aranžavo vienas iškiliausių XX a. modernizmo kūrėjų Luciano Berio.
Spalio 30 d. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerte pasirodys pasaulinio garso pianistas Fazil Say, kuris atliks savo naujausią Koncertą fortepijonui ir orkestrui „Mother Earth” (2024), siunčiantį dramatišką įspėjimą siekiant išvengti klimato krizės. Koncerte taip pat nuskambės Martinšo Vilumso Koncerto saksofonui ir orkestrui pasaulinė premjera bei Anderso Hillborgo premjera Lietuvoje, diriguos Modestas Pitrėnas.
Lapkričio 5 d. festivalyje koncertuos „Grammy“ laimėtojas Latvijos radijo choras – įžymaus estų kūrėjo Arvo Pärto 90-mečiui dedikuotame koncerte nuskambės monumentalus šio kompozitoriaus kūrinys mišriam chorui, inspiruotas tikėjimo ir maldų. Diriguos Kaspars Putnins.
Čiurlionio akcentai
Lapkričio 7 d. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte – dar vienas čiurlioniškas akcentas: Arvydas Malcys savo kūrinyje „Zodiacus“ sugretino M. K. Čiurlionio muzikos skambesį su šių dienų ir to meto simfoninės muzikos skambesiu, panaudodamas keletą originalių mūsų klasiko muzikos fragmentų. Koncerte taip pat nuskambės ir festivalio „in focus“ kompozitorių A. Hillborgo ir P. Dusapino kūrinių premjeros Lietuvoje. Šiame koncerte pasirodys pasaulinio garso britų virtuozas Lawrence Power. Diriguos Robertas Šervenikas.
Lapkričio 8 d. Menų fabrike „Loftas“ pasirodys JAV elektroninės muzikos ikona Carlas Craigas, kuris žinomas dėl savo techno stiliaus muzikos, įkvėptos gerokai platesnės žanrų amplitudės – soulo, džiazo, new wave, industrial, krautrock. Prieš elektroninės muzikos gerbėjų ypač laukiamą pasirodymą nuskambės lietuvių kompozitorės ir didžėjės Marios Paskevic „Club Edits: XX“. Šiame „crossover“ tipo kūrinyje modernistinių XX a. kompozicijų fragmentai perkuriami ir pateikiami šiuolaikinės elektroninės muzikos kontekste – avangardinės muzikos elementai tampa organiška klubinės muzikos dalimi.
Visa festivalio „Gaida2025“ programa: www.gaidafest.lt ir www.vilniusfestivals.lt, bilietus platina „Bilietai.lt“, „Kakava.lt“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
