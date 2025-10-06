Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pakvietė popiežių 2027-aisiais atvykti į Lietuvą

2025-10-06 12:52 / šaltinis: BNS
2025-10-06 12:52

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Vatikane dalyvavo asmeninėje audiencijoje pas popiežių Leoną XIV, pakvietė jį 2027-aisiais atvykti į Lietuvą, pranešė Prezidentūra.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Vatikane dalyvavo asmeninėje audiencijoje pas popiežių Leoną XIV, pakvietė jį 2027-aisiais atvykti į Lietuvą, pranešė Prezidentūra.

„Tai bus neeiliniai metai Lietuvai. Pirmininkaudami Europos Sąjungos (ES) Tarybai minėsime reikšmingas sukaktis – Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių šimtmetį, Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo šimtmetį, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties šimtmetį“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jūsų, Šventasis Tėve, vizitas į mūsų katalikišką šalį būtų didelė dovana ir pastiprinimas“, – sakė jis.

Kaip teigiame Prezidentūros pranešime, susitikimo metu G. Nausėda padėkojo popiežiui už „jo nepailstamas pastangas kviesti pasaulį taikai ir teisingumui, už jo garsų balsą, raginantį sustabdyti agresiją prieš Ukrainą, už pastangas sugrąžinti namo neteisėtai deportuotus Ukrainos vaikus, paramą karo aukoms“.  

„Lietuva yra kartu su Šventuoju Sostu gindama pagarbos žmogaus orumui, religijos laisvės, taikos ir solidarumo vertybes“, – feisbuko įraše teigė G. Nausėda.

Pokalbyje su Leonu XIV prezidentas pažymėjo, kad „Bažnyčios pašaukimas artimo meilei, jos socialinė misija, pasireiškianti ir per plačią Lietuvos „Carito“ veiklą, nepaprastai pasitarnavo Lietuvos valstybei“.   

Pokalbio metu buvo paminėtas Šventojo Tėvo ryšys su jo gimtosios Čikagos lietuviais, prisiminta, kaip būsimasis popiežius Čikagoje pašventino Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėjos sesers Marijos Kazimieros Kaupaitės sarkofagą ir atvaizdą.

Prezidentas taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu.

Susitikime, pasak Prezidentūros, aptartos tarptautinės bendruomenės pastangos priversti Rusiją nutraukti agresiją prieš Ukrainą, politinių kalinių Baltarusijoje išlaisvinimas, humanitarinė situacija Gazoje. 

G. Nausėda padėkojo Vatikano valstybės sekretoriui už nuoseklią paramą tarptautinės ir humanitarinės teisės viršenybei, už ištikimybę dialogo keliui sprendžiant konfliktus, už Šventojo Sosto vaidmenį tarptautinėje politikoje. 

