„Vilnius Open House“ iš savo programos išima apsilankymą Prezidentūroje, Kultūros ministerijoje ir Vyriausybėje

„Sudarydami festivalio programą sau keliame itin aukštą kartelę. Ne mažiau tikimės ir iš sprendimų priėmėjų, todėl, kol Kultūros ministerija bus nekompetentingose „Nemuno aušros“ rankose, „Open House Vilnius“ programoje neišvysite Prezidento rūmų, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės pastatų – simbolių, kurie šiandien liudija nepagarbą ir atsainų požiūrį į Lietuvos kultūrą“, – savo „Facebook“ puslapyje penktadienį paskelbė organizatoriai.
„Vilnius Open House“ organizatoriai taip pat pranešė atsisakantys 2023 m. festivaliui skirto prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvos „Lietuvos galia“ apdovanojimo „Inovatyvios Lietuvos“ kategorijoje.
„Pastarųjų dienų sprendimai prieštarauja šios iniciatyvos deklaruojamiems siekiams didinti pilietinę galią, motyvuoti ir telkti aktyvius gerovės kūrėjus, stiprinti jų balsą, vieni kitų palaikymą, auginti bendruomeniškumo kultūrą ir skatinti savanorystę. Kaip iki šiol, taip ir toliau vykdysime veiklas, kurios įkūnija ir pateisina šiuos siekius, tačiau apdovanojimą laikome netekusiu reikšmės“, – rašoma „Facebook“ įraše.
Festivalis „Vilnius Open House“ daugiau nei dešimtmetį sostinės gyventojams ir svečiams suteikia galimybę aplankyti įdomiausius miesto architektūros objektus, pažindina su jų architektūrinėmis savybėmis.
Šioje programoje Prezidentūra, Kultūros ministerija bei Vyriausybė buvo ilgamečiai festivalio programos dalyviai.
„Itin vertiname ilgametį šių pastatų šeimininkų bendradarbiavimą ir pasiryžimą atsiverti visuomenei, tačiau pastarųjų dienų įvykių akivaizdoje negalime likti nuošalyje. Prezidentas ir valdantieji atsuko nugarą kultūros bendruomenei, o priimti sprendimai formuojant naująją Vyriausybę kelia itin didelę grėsmę visai Lietuvos kultūrai. Šie veiksmai ir sprendimai nėra suderinami su mūsų vertybėmis“, – pabrėžė organizatoriai.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
