Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Vilnius Open House“ iš savo programos išima apsilankymą Prezidentūroje, Kultūros ministerijoje ir Vyriausybėje

2025-09-26 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 16:43

Festivalio „Open House Vilnius“ organizatoriai pranešė iš vyksiančių renginių programos išimantys Prezidentūros, Kultūros ministerijos ir Vyriausybės pastatų lankymą, kol „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius užims kultūros ministro pareigas.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Festivalio „Open House Vilnius“ organizatoriai pranešė iš vyksiančių renginių programos išimantys Prezidentūros, Kultūros ministerijos ir Vyriausybės pastatų lankymą, kol „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius užims kultūros ministro pareigas.

REKLAMA
4

„Sudarydami festivalio programą sau keliame itin aukštą kartelę. Ne mažiau tikimės ir iš sprendimų priėmėjų, todėl, kol Kultūros ministerija bus nekompetentingose „Nemuno aušros“ rankose, „Open House Vilnius“ programoje neišvysite Prezidento rūmų, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės pastatų – simbolių, kurie šiandien liudija nepagarbą ir atsainų požiūrį į Lietuvos kultūrą“, – savo „Facebook“ puslapyje penktadienį paskelbė organizatoriai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilnius Open House“ organizatoriai taip pat pranešė atsisakantys 2023 m. festivaliui skirto prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvos „Lietuvos galia“ apdovanojimo „Inovatyvios Lietuvos“ kategorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Pastarųjų dienų sprendimai prieštarauja šios iniciatyvos deklaruojamiems siekiams didinti pilietinę galią, motyvuoti ir telkti aktyvius gerovės kūrėjus, stiprinti jų balsą, vieni kitų palaikymą, auginti bendruomeniškumo kultūrą ir skatinti savanorystę. Kaip iki šiol, taip ir toliau vykdysime veiklas, kurios įkūnija ir pateisina šiuos siekius, tačiau apdovanojimą laikome netekusiu reikšmės“, – rašoma „Facebook“ įraše.

REKLAMA

Festivalis „Vilnius Open House“ daugiau nei dešimtmetį sostinės gyventojams ir svečiams suteikia galimybę aplankyti įdomiausius miesto architektūros objektus, pažindina su jų architektūrinėmis savybėmis.

Šioje programoje Prezidentūra, Kultūros ministerija bei Vyriausybė buvo ilgamečiai festivalio programos dalyviai.

„Itin vertiname ilgametį šių pastatų šeimininkų bendradarbiavimą ir pasiryžimą atsiverti visuomenei, tačiau pastarųjų dienų įvykių akivaizdoje negalime likti nuošalyje. Prezidentas ir valdantieji atsuko nugarą kultūros bendruomenei, o priimti sprendimai formuojant naująją Vyriausybę kelia itin didelę grėsmę visai Lietuvos kultūrai. Šie veiksmai ir sprendimai nėra suderinami su mūsų vertybėmis“, – pabrėžė organizatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolis Kaupinis. ELTA / Žygimantas Gedvila
„Aušriečiui“ tapus kultūros ministru, kultūros atstovai nežada nuleisti rankų: svarsto apie įspėjamąjį streiką (1)
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis nesureikšmina kultūrininkų pasitraukimų: tegu atsistatydina, laukia eilės kitų (20)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“ (185)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Gitanas Nausėda pasirašė patikslintą dekretą dėl naujojo Ministrų kabineto (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų