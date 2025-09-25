Gitanas Nausėda: tik tarptautinis spaudimas Rusijai gali nutraukti karą

Taip jis kalbėjo Niujorke vykusiame bendrame susitikime su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu ir Baltijos šalių vadovais, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.
„Tik didesnė karinė parama Ukrainai ir stipresnis tarptautinis spaudimas Rusijai gali sustabdyti beatodairišką Rusijos elgesį“, – sakė G. Nausėda.
Jis pabrėžė, kad visos trys Baltijos šalys yra įsipareigojusios kasmet suteikti Ukrainai mažiausiai 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) dydžio paramos, o rengiamas 19-asis ES sankcijų paketas bus nutaikytas į Rusijos naftos ir dujų pajamas.
Baltijos šalių vadovai su JT vadovu taip pat aptarė globalius saugumo iššūkius, Rusijos sukelto karo Ukrainoje padarinius ir dabartinę padėtį Baltijos regione, Saugumo Tarybos veiklą bei JT institucinę reformą.
Lietuvos prezidentas pabrėžė, kad agresyvūs Rusijos veiksmai kelia grėsmę visai Europai. Sąmoningai pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ir toliau juda pavojingu provokacijų keliu ir šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad Maskva būtų nusiteikusi rimtai derėtis dėl taikos.
Pasak šalies vadovo, Lietuva aktyviai dalyvauja „Norinčiųjų koalicijos“ veikloje ir yra pasirengusi pasiųsti į Ukrainą karių kontingentą, jei tik bus sutarta dėl paliaubų ir saugumo garantijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!