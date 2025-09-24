Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis apie keliamus klausimus dėl prezidento konstitucinių galių: tai interpretacija

2025-09-24 11:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 11:06

Daliai socialdemokratų keliant klausimus, ar prezidentas Gitanas Nausėda neviršijo konstitucinių įgaliojimų, viešai tvirtinęs, kad matytų laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną tęsiant darbus naujojoje Vyriausybėje, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako – tokie svarstymai tėra kai kurių politikų ir žiniasklaidos interpretacijos. Pasak patarėjo, prezidentas nėra tik notaras ir turi teisę reikšti nuomonę dėl vieno ar kito ministro paskyrimo. 

Deividas Matulionis (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Daliai socialdemokratų keliant klausimus, ar prezidentas Gitanas Nausėda neviršijo konstitucinių įgaliojimų, viešai tvirtinęs, kad matytų laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną tęsiant darbus naujojoje Vyriausybėje, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako – tokie svarstymai tėra kai kurių politikų ir žiniasklaidos interpretacijos. Pasak patarėjo, prezidentas nėra tik notaras ir turi teisę reikšti nuomonę dėl vieno ar kito ministro paskyrimo. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad čia yra tam tikra interpretacija. Sakyčiau, kad interpretacija yra daugiau žiniasklaidos ir kai kurių politikų. Nematau čia jokio prieštaravimo Konstitucijai. Prezidentas yra sudėtinė mūsų vykdomosios valdžios dalis ir todėl pagal Konstituciją jis skiria ministrus. Ir jis turi teisę paskirti arba nepaskirti pagal kompetenciją vieną ar kitą žmogų“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė D. Matulionis, pasiteiravus apie Ž. Vaičiūno kandidatūrą.

REKLAMA
REKLAMA

„Paskyrimas yra prezidento. Tai dar kartą kartoju – prezidentas nėra parašų dėliotojas, notaras. Jis turi savo nuomonę ir turi teisę pagal Konstituciją priimti vienokį ar kitokį sprendimą“, – pažymėjo jis.

REKLAMA

Tuo metu klausimas, ar jaučiasi esąs prezidento ministru, Ž. Vaičiūnas tvirtino, kad vertina šalies vadovo jam reiškiamą pasitikėjimą.

„Aš sakyčiau, čia ne asmenybių klausimas, o klausimas tikslų, kuriuos mes darome. Ir ta (Vyriausybės – ELTA) programa (...), jos tęstinumas turėtų būti užtikrintas, kaip žinia, kalbu būtent pirmiausiai energetikos srityje“, – tiesiai į klausimą neatsakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu yra pasitikėjimas – jį tikrai vertinu ir tai dar labiau skatina tiek mane, tiek mano komandą tuos tikslus įgyvendinti“, – pridūrė kandidatas į ministrus.

Kaip skelbta, formuojant Ingos Ruginienės Vyriausybę, socialdemokratų gretose keliami klausimai, ar šalies vadovas, netvirtindamas partinių „aušriečių“ ministrų bei palankiai atsiliepiantis apie Ž. Vaičiūno galimybes tęsti darbus, neperžengia savo konstitucinių įgaliojimų.

ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.

Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų