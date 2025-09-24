Matulionis apie keliamus klausimus dėl prezidento konstitucinių galių: tai interpretacija

„Manau, kad čia yra tam tikra interpretacija. Sakyčiau, kad interpretacija yra daugiau žiniasklaidos ir kai kurių politikų. Nematau čia jokio prieštaravimo Konstitucijai. Prezidentas yra sudėtinė mūsų vykdomosios valdžios dalis ir todėl pagal Konstituciją jis skiria ministrus. Ir jis turi teisę paskirti arba nepaskirti pagal kompetenciją vieną ar kitą žmogų“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė D. Matulionis, pasiteiravus apie Ž. Vaičiūno kandidatūrą.
„Paskyrimas yra prezidento. Tai dar kartą kartoju – prezidentas nėra parašų dėliotojas, notaras. Jis turi savo nuomonę ir turi teisę pagal Konstituciją priimti vienokį ar kitokį sprendimą“, – pažymėjo jis.
Tuo metu klausimas, ar jaučiasi esąs prezidento ministru, Ž. Vaičiūnas tvirtino, kad vertina šalies vadovo jam reiškiamą pasitikėjimą.
„Aš sakyčiau, čia ne asmenybių klausimas, o klausimas tikslų, kuriuos mes darome. Ir ta (Vyriausybės – ELTA) programa (...), jos tęstinumas turėtų būti užtikrintas, kaip žinia, kalbu būtent pirmiausiai energetikos srityje“, – tiesiai į klausimą neatsakė jis.
„Jeigu yra pasitikėjimas – jį tikrai vertinu ir tai dar labiau skatina tiek mane, tiek mano komandą tuos tikslus įgyvendinti“, – pridūrė kandidatas į ministrus.
Kaip skelbta, formuojant Ingos Ruginienės Vyriausybę, socialdemokratų gretose keliami klausimai, ar šalies vadovas, netvirtindamas partinių „aušriečių“ ministrų bei palankiai atsiliepiantis apie Ž. Vaičiūno galimybes tęsti darbus, neperžengia savo konstitucinių įgaliojimų.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
