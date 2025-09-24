Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: Vaičiūnas kompetentingai atsakė į prezidento klausimus, sprendimas – artimiausiu metu

2025-09-24 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:23

Į energetikos ministrus teikiamas šiuo metu laikinai pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas kompetentingai atsakė į šalies vadovo užduotus klausimus – sprendimą dėl kandidato Gitanas Nausėda priims artimiausiu metu, sako vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

1

„Į prezidento užduotus klausimus kandidatas kompetentingai atsakė. (…) Žygimantas Vaičiūnas energetikos sektoriuje, kaip žinia, dirba seniai, tai yra žmogus, pasižymintis kompetencija ir patirtimi, turi sektoriaus plėtros viziją, orientuojasi į konkrečių rezultatų įgyvendinimą, o ne tik tuščią kalbėjimą“, – žurnalistams trečiadienį Prezidentūroje sakė D. Matulionis.

„Taigi prezidentas priims sprendimą dėl Žygimanto Vaičiūno artimiausiu metu“, – teigė jis.



