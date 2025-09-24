Matulionis: Vaičiūnas kompetentingai atsakė į prezidento klausimus, sprendimas – artimiausiu metu

„Į prezidento užduotus klausimus kandidatas kompetentingai atsakė. (…) Žygimantas Vaičiūnas energetikos sektoriuje, kaip žinia, dirba seniai, tai yra žmogus, pasižymintis kompetencija ir patirtimi, turi sektoriaus plėtros viziją, orientuojasi į konkrečių rezultatų įgyvendinimą, o ne tik tuščią kalbėjimą“, – žurnalistams trečiadienį Prezidentūroje sakė D. Matulionis.
„Taigi prezidentas priims sprendimą dėl Žygimanto Vaičiūno artimiausiu metu“, – teigė jis.
