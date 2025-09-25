Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda pasirašė patikslintą dekretą dėl naujojo Ministrų kabineto

2025-09-25 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:18

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda patikslino prieš dvi savaites pasirašytą dekretą ir paskyrė 14 Ingos Ruginienės Vyriausybės ministrų.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda patikslino prieš dvi savaites pasirašytą dekretą ir paskyrė 14 Ingos Ruginienės Vyriausybės ministrų.

1

Šiuo sprendimu galutinai suformuotas visas paskirtosios premjerės Ministrų kabinetas.

Atnaujintame dekrete – trys naujų ministrų pavardės. Aplinkos ministru paskirtas „aušriečių“ deleguotas Kastytis Žuromskas, energetikos ministru – iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs Žygimantas Vaičiūnas. Kultūros ministerija patikėta viešojoje erdvėje daug kritikos sulaukusiam „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, rugsėjo pradžioje kultūros ministre prezidentas jau buvo paskyręs socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę, tačiau vėliau partijoms apsikeistus ministerijomis, politikė atsistatydino.

Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.

Tuomet buvo patvirtintos ir kitos, taip pat ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.

Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Toks balsavimas numatomas ketvirtadienį. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
