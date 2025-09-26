Menininkams atsiribojant nuo Prezidentūros, Nausėdos patarėjas sako – vykstantys procesai niekam nėra malonūs

„Tie procesai, kurie vyksta, jie niekam nėra malonūs ir negali būti malonūs niekam. Protestas toks jau yra savo esme, kuomet yra išsakomas nepasitenkinimas, reikalavimai ir jie yra pagrindžiami vienokiais ar kitokiais veiksmais“, – penktadienį LRT radijui sakė prezidento patarėjas vidaus politikos klausimais.
„Akivaizdu, kad to sprendimo reikės ieškoti valstybėje, jį reikės rasti. Ir matome, kad tuos žingsnius daro ir naujoji ministrė pirmininkė – ji buvo susitikusi su kultūros bendruomene, bandė kalbėtis. Tiesa, kol kas, mes suprantame, kad ne iki galo sėkmingai“, – kalbėjo jis.
P. Baltokas pastebėjo, kad premjerė Inga Ruginienė pasiūlė kultūrininkams prisidėti formuojant I. Adomavičiaus komandą – viceministrus.
„Ministrė pirmininkė labai aiškiai pasakė, kad skirs išskirtinį dėmesį šiam laukui“, – pažymėjo patarėjas, pridurdamas, kad nuo premjerės priklausys I. Adomavičiaus galimybės tęsti darbus ministerijoje.
