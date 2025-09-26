Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Menininkams atsiribojant nuo Prezidentūros, Nausėdos patarėjas sako – vykstantys procesai niekam nėra malonūs

2025-09-26 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 09:59

Kultūros sektoriaus darbuotojams toliau reiškiant nepasitenkinimą dėl ministro Ignoto Adomavičiaus bei vis daugiau menininkų stabdant bendradarbiavimą su Prezidentūra, šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Paulius Baltokas sako, jog vykstantys procesai niekam nėra malonūs. Vis tik, jis viliasi, kad pavyks rasti sprendimus, kurie galėtų nuraminti kultūros bendruomenę.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Kultūros sektoriaus darbuotojams toliau reiškiant nepasitenkinimą dėl ministro Ignoto Adomavičiaus bei vis daugiau menininkų stabdant bendradarbiavimą su Prezidentūra, šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Paulius Baltokas sako, jog vykstantys procesai niekam nėra malonūs. Vis tik, jis viliasi, kad pavyks rasti sprendimus, kurie galėtų nuraminti kultūros bendruomenę.

„Tie procesai, kurie vyksta, jie niekam nėra malonūs ir negali būti malonūs niekam. Protestas toks jau yra savo esme, kuomet yra išsakomas nepasitenkinimas, reikalavimai ir jie yra pagrindžiami vienokiais ar kitokiais veiksmais“, – penktadienį LRT radijui sakė prezidento patarėjas vidaus politikos klausimais.

„Akivaizdu, kad to sprendimo reikės ieškoti valstybėje, jį reikės rasti. Ir matome, kad tuos žingsnius daro ir naujoji ministrė pirmininkė – ji buvo susitikusi su kultūros bendruomene, bandė kalbėtis. Tiesa, kol kas, mes suprantame, kad ne iki galo sėkmingai“, – kalbėjo jis.

P. Baltokas pastebėjo, kad premjerė Inga Ruginienė pasiūlė kultūrininkams prisidėti formuojant I. Adomavičiaus komandą – viceministrus.

„Ministrė pirmininkė labai aiškiai pasakė, kad skirs išskirtinį dėmesį šiam laukui“, – pažymėjo patarėjas, pridurdamas, kad nuo premjerės priklausys I. Adomavičiaus galimybės tęsti darbus ministerijoje.

