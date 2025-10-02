Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai atmeta popiežiaus kritiką dėl JAV elgesio su migrantais

2025-10-02 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 10:40

Popiežiui Leonui XIV griežčiau nei iki šiol sukritikavus JAV elgesį su migrantais, Baltieji rūmai kritiką atmeta. 

Popiežius Leonas XIV ir Schwarzeneggeris siekia sutelkti katalikus kovai su klimato kaita. EPA-ELTA nuotr.

Popiežiui Leonui XIV griežčiau nei iki šiol sukritikavus JAV elgesį su migrantais, Baltieji rūmai kritiką atmeta. 

REKLAMA
0

„Nesutikčiau, kad, vadovaujant šiai administracijai, Jungtinėse Valstijose nežmoniškai elgiamasi su neteisėtais migrantais“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt.

„Ši vyriausybė mėgina kuo humaniškiau įgyvendinti mūsų šalies įstatymus, ir mes laikomės įstatymų“, – kalbėjo ji. Anot K. Leavitt, prezidentaujant D. Trumpo pirmtakui Joe Bidenui, Meksikos ir JAV sieną kirto rekordinis migrantų skaičius ir tada „su neteisėtais migrantais buvo elgiamasi daug nežmoniškiau“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Popiežius prieš tai griežčiau nei iki šiol sukritikavo JAV elgesį su migrantais. Jis pareiškė abejones, ar tai atitinka Katalikų bažnyčios poziciją dėl gyvybės apsaugos.

„Jei kas nors sako, kad yra prieš abortus, tačiau pritaria nežmoniškam elgesiui su migrantais Jungtinėse Valstijose, tai nežinau, ar tai yra „už gyvybę“, – savo rezidencijoje Kastel Gandolfe žurnalistams sakė pontifikas. Viena pagrindinių Katalikų bažnyčios pozicijų yra ta, kad gyvybė nuo pradėjimo iki natūralios mirties yra šventa.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų