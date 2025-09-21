Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Popiežius pareiškė Bažnyčios solidarumą su žmonėmis Gazos Ruože

2025-09-21 16:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 16:18

Popiežius Leonas XIV pareiškė Katalikų bažnyčios solidarumą su žmonėmis Gazos Ruože. 

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV pareiškė Katalikų bažnyčios solidarumą su žmonėmis Gazos Ruože. 

REKLAMA
0

Nėra ateities, „grindžiamos smurtu, priverstine tremtimi ir kerštu“, sakė jis sekmadienį per Viešpaties Angelo maldą šv. Petro aikštėje Vatikane. Žmonėms Gazos Ruože „reikalinga taika“. Pontifikas gyrė Bažnyčios, „kuri rodo savo solidarumą su broliais ir seserimis šioje iškankintoje žemėje“, iniciatyvas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Radikali palestiniečių organizacija „Hamas“ ir jos sąjungininkai 2023 m. spalio 7 d. brutaliai užpuolė Izraelį ir taip sukėlė Gazos karą. Per išpuolį, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių, 251 buvo paimtas įkaitais.

Reaguodamas į išpuolį, Izraelis nuo tada smarkiai atakuoja Gazos Ruožą. „Hamas“ institucijų duomenimis, iki šiol čia žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas žada neskubėti su Bažnyčios reformomis
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius paaiškino, kodėl netarpininkaus tarp Ukrainos ir Rusijos (11)
Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)
Švęsdamas gimtadienį popiežius dėkoja Dievui ir tėvams
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas trinktelėjo operatoriui (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų