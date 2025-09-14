Švęsdamas gimtadienį popiežius dėkoja Dievui ir tėvams

„Mano mielieji, atrodo žinote, kad šiandien man sukanka 70 metų. Dėkoju Dievui, savo tėvams ir visiems, kurie minite mane savo maldose“, – pontifikas sakė maldininkams po tradicinės Angelo maldos.
Aikštėje prie Šv. Petro bazilikos daug žmonių laikė spalvotus balionus ir plakatus su gimtadienio palinkėjimais.
Juose italų kalba buvo parašyta „nuoširdžiausi linkėjimai, popiežiau Leonai“. Kai kurie jį su gimtadieniu sveikino angliškai, amerikiečio popiežiaus gimtąją kalba.
Po Šventojo Tėvo padėkos žodžių pasigirdo muzika jo gimimo dienos proga.
