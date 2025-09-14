Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Švęsdamas gimtadienį popiežius dėkoja Dievui ir tėvams

2025-09-14 18:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 18:31

Popiežius Leonas XIV sekmadienį, per savo 70-ąjį gimtadienį, Šv. Petro aikštėję Vatikane dėkojo Dievui ir susirinkusiems tikintiesiems.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)
9

Popiežius Leonas XIV sekmadienį, per savo 70-ąjį gimtadienį, Šv. Petro aikštėję Vatikane dėkojo Dievui ir susirinkusiems tikintiesiems.

0

Popiežius Leonas XIV
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV

„Mano mielieji, atrodo žinote, kad šiandien man sukanka 70 metų. Dėkoju Dievui, savo tėvams ir visiems, kurie minite mane savo maldose“, – pontifikas sakė maldininkams po tradicinės Angelo maldos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aikštėje prie Šv. Petro bazilikos daug žmonių laikė spalvotus balionus ir plakatus su gimtadienio palinkėjimais.

Juose italų kalba buvo parašyta „nuoširdžiausi linkėjimai, popiežiau Leonai“. Kai kurie jį su gimtadieniu sveikino angliškai, amerikiečio popiežiaus gimtąją kalba.

Po Šventojo Tėvo padėkos žodžių pasigirdo muzika jo gimimo dienos proga.

