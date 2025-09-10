Juozui Olekui – nerimo diena: „Galime turėti labai įdomią rugsėjo 10-ą“

Opozicija sako dėl to jau sulaukė paties Oleko prašymų jam padėti, kad valdantieji nepatirtų dar vienos eilinės gėdos.
Įdomi Seimo pirmininko posto ateitis
Skvernelis jau nedaugžodžiauja – tą teisę deleguoja galbūt būsimam pirmininkui Olekui. Bet ar Olekas tikrai taps naujuoju Seimo pirmininku, dar neaišku. Norėdamas prastumti savo kandidatus į ministrus, Žemaitaitis pareiškė, kad trečiadienį ryte gali nebūti palaikymo tiek Vyriausybės programai, tiek ir Juozo Oleko kandidatūrai.
„Nieko čia nėra, tiesiog natūraliai aš matau, kokie vyksta procesai, ir valstybė, ir valdančioji dauguma turi susiimti šį kartą“, – komentavo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
„Kiekvienas žmogus, kiekvienas Seimo narys gali turėti savo pamąstymų. Tai mes girdėjome vienų Seimo narių pamąstymų, girdėjome Žemaitaičio, bet aš manau, kad bus viskas tvarkingai rytoj“, – kalbėjo kandidatas į Semo pirmininkus.
Olekas nors ir ramus, bet opozicija sako, kad jau vyksta balsų paieškos.
„Pas mane nebuvo, bet esu girdėjęs, kad kontaktuoja su kai kuo iš mūsų frakcijos, taip draugiškai pasiklausdamas, kaip mes vertiname jo kandidatūrą, matyt suprasdamas, kad rytoj gali būti rimtas išbandymas“, – pasakojo Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Olekas norėjo būti ir naujuoju premjeru, bet nepavyko. Dabar nori tapti Seimo pirmininku, bet papildomos intrigos įneša faktas, kad dėl jo balsavimas bus slaptas. Tai reiškia, kad niekas nežinos, kaip kas balsavo. O Olekui koją pakišti gali ir dalis socdemų, kurie jo nepalaiko. Dėl to jam ir būtina medžioti balsus, kad nebūtų pažemintas.
Oleko kandidatūra – tik dalis platesnio politinio žaidimo, tad Laurynas Kasčiūnas neabejoja, kad „galime turėti labai įdomią rugsėjo 10-ą.“
Praeities Seimo pirmininkų pamokos
Kai valdžioje buvo Karbauskis su valstiečiais, Seimo pirmininku buvo Viktoras Pranckietis, bet vėliau jis susipyko su Karbauskiu, paliko „valstiečius“. Bet palikti Seimo pirmininko posto nenorėjo, laikėsi kėdės įsikibęs. Opozicijos dėka jam pavyko.
„Popiežius Pranciškus sakė – viskas yra dovana. Šiandien Seimas, arba naujoji Seimo dauguma, suteikė Lietuvai ramybės dovaną, ačiū jums“, – dar anuomet sakė Pranckietis. Skvernelis rytoj žada Pranckiečio manevro nekartoti.
„Zbitkų“ tikrai ne, bet gyvenimas vyksta dinamiškai, jeigu kas nors šiandien pasikeistų taip kardinaliai, tai visko gali būti. Bet aš nemanau, saulė šviečia, šilta, ramu, gražu, tai viskas bus gerai“, – ramiai numojo dabartinis Seimo pirmininkas.
Vis tik pagrindinis Seimo narių darbas rudens sesijoje – kitų metų šalies biudžeto dėliojimas ir priėmimas.
„Svarbiausia, kad didinant gynybos finansavimą nekiltų grėsmių mūsų fiskaliniam stabilumui“, – priminė valstybės vadovas.
Socdemai žada ne tik didinti pinigus gynybai, bet ir naujosios Vyriausybės programoje pažymėjo, kad bandys susitaikyti su Kinija.
„Bet žinote, čia kaip ir šeimoje, turi būti abipusis noras. Jeigu viena iš pusių nenori, arba kol kas varžosi, tai kitos pusės geri norai prie rezultato neveda. Tai šiuo metu matome stygių signalų iš Kinijos pusės, kad jie tikrai nuoširdžiai yra pasirengę gerinti santykius“, – aiškino Nausėda.
Vidaus reikalų ministras anksčiau yra sakęs, kad rudenį Seimui teiks ir migracijos pataisų paketą – parlamentas turės nuspręsti, ar kasmet priimsime po pusantro šimto nelegalių migrantų, ar mokėti Briuseliui po 3 milijonus eurų kasmet.
