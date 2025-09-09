„Nemuno aušra“ siūlo kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus

Kaip BNS antradienį sakė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, šiuos kandidatus jis pristatė paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
Pasak jo, socialdemokratė jau buvo susitikusi su abiem pasiūlytais kandidatais.
„Taip, pozityviai (žiūri į M. Jablonskio kandidatūrą – BNS) , viskas gerai“, – žurnalistams Seime sakė politikas.
„Taip, irgi (tinka – BNS), praeitą trečiadienį irgi žiūrėjosi, šnekėjosi“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie P. Poderskį.
