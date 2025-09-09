Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušra“ siūlo kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus

2025-09-09 11:45 / šaltinis: BNS
2025-09-09 11:45

„Aušriečiai“  į aplinkos ministrus siūlo dabartinį ministrą Povilą Poderskį, o į energetikos – teisininką Mindaugą Jablonskį.

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/BNS)

„Aušriečiai"  į aplinkos ministrus siūlo dabartinį ministrą Povilą Poderskį, o į energetikos – teisininką Mindaugą Jablonskį.

Kaip BNS antradienį sakė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, šiuos kandidatus jis pristatė paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.

Pasak jo, socialdemokratė jau buvo susitikusi su abiem pasiūlytais kandidatais.

„Taip, pozityviai (žiūri į M. Jablonskio kandidatūrą – BNS) , viskas gerai“, – žurnalistams Seime sakė politikas.

„Taip, irgi (tinka – BNS), praeitą trečiadienį irgi žiūrėjosi, šnekėjosi“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie P. Poderskį.

