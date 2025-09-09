Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Seimas pasitinka Rudens sesiją: kokių įstatymų imsis, o ką padės į stalčių?

2025-09-09 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 13:57

Netrukus prasidės Seimo Rudens sesija. Šį rytą paaiškėjo, kad prezidentas Gitanas Nausėda, nesulaukęs kandidatų į vadovus Aplinkos ir Energetikos ministerijoms,  svarsto tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę arba paskirti dabartinius laikinus vadovus – Povilą Poderskį ir Žygimantą Vaičiūną. Jis taip pat pristatė, kad valstybės prioritetais išlieka šalies saugumas, gynyba, socialinės atskirties mažinimas ir kelių būklės gerinimas. 

Netrukus prasidės Seimo Rudens sesija. Šį rytą paaiškėjo, kad prezidentas Gitanas Nausėda, nesulaukęs kandidatų į vadovus Aplinkos ir Energetikos ministerijoms,  svarsto tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę arba paskirti dabartinius laikinus vadovus – Povilą Poderskį ir Žygimantą Vaičiūną. Jis taip pat pristatė, kad valstybės prioritetais išlieka šalies saugumas, gynyba, socialinės atskirties mažinimas ir kelių būklės gerinimas. 

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, nuo ko parlamentarai pradės naująją Rudens sesiją, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja socialdemokratas Algirdas Sysas ir „Nemuno aušros“ frakcijos narys Robertas Puchovičius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

