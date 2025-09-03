Kodėl vairuotojai veržiasi į Lenkiją piltis degalų? Ekspertai rėžė atvirai

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandr Izgorodin ir Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovas Erlandas Mikėnas.
Mes girdėjome, kad vairuotojai vyksta piltis degalų į Lenkiją – galbūt jūs galite papasakoti, kokia situacija yra transporto sektoriuje, ar tikrai vežėjai pilasi degalus tik Lenkijoje, ar galbūt yra kitų alternatyvų?
E. Mikėnas: Taip, savaime aišku, mes važiuojame. Mes turėtume skirstyti transporto įmones į tris rūšis. Tai yra tie, kurie atlieka pervežimus Lietuvoje – tai jie neturi galimybės išvažiuoti į užsienį.
Tie, kurie iš Vakarų Europos terminalų veža į Lietuvą, jie, savaime aišku, pilasi Lenkijoje arba Liuksemburge, arba Belgijoje, nes ten yra patys pigiausi degalai.
O pagrindinės transporto įmonės, kurios atlieka pervežimus Vakarų Europoje, jie niekada ir nesipila Lietuvoje, nes jie paprasčiausiai negrįžta.
Gal jūs galite paaiškinti, kaip čia taip yra, nes atrodytų, Liuksemburge ir Belgijoje kainos yra didesnės?
E. Mikėnas: Taip, mes vadiname tas šalis – Liuksemburgas, Belgija – tarptautinėmis kolonėlėmis, nes ten sudarytos visos sąlygos vežėjams gauti pigių degalų – tai yra, grąžinamas akcizas, grąžinamas PVM, ir mes kalbame taip pat su Finansų ministerija, ir Finansų ministerija šiais metais mus išgirdo, ir taip pat su Mokesčių inspekcija kalbėjome apie tai.
Jau vyksta tie procesai, tačiau kol kas dar nepajudėjo, kad Lietuvoje taip pat būtų grąžinamas akcizo mokestis vežėjams ir tai pritrauktų daugiau pilančiųjų, važiuojančių per Lietuvą tranzitu kitų šalių vežėjų.
Kai mes kalbame apie naftos kainas, ar yra čia gerų prognozių, kad galbūt, nors ir padidėjo akcizas Lietuvoje, vis tiek mes galėtume matyti, kad tos kainos šiek tiek mažės Lietuvoje, arba, priešingai, ta tendencija į gerą pusę gal nesikeis?
A. Izgorodin: Aš manau, kad artimiausiu metu neturėtume matyti kažkokio didesnio naftos kainų šuolio. Logiškai mąstant, aš manau, kad yra daugiau šansų, kad naftos kainos gali netgi šiek tiek sumažėti, negu padidėti, nes rinkos dėmesio centre dabar yra galimas sulėtėjimas Amerikos ekonomikoje.
OPEC po truputį didina gamybą ir rinkoje taip pat labai atidžiai stebi Rusijos-Ukrainos konflikto sustabdymo galimybę, kas irgi galėtų, tikėtina, naftos kainą sumažinti, bet net jeigu naftos kaina pasaulyje ir sumažėtų, tai visiškai nereiškia, kad Lietuvos degalų pardavimų statistika pagerės.
Aš manau, kad ji toliau blogės ir liks labai prasta, nes, iš tiesų, duomenys tai yra labai blogi. Paskutiniai skaičiai, kuriuos mes turime iš Valstybės duomenų agentūros, ir mes juos dar šiek tiek apdorojame, tai yra eliminuojame sezono ir įvairių ten kitų statistinių niuansų įtaką.
Tie skaičiai rodo, kad šiuo metu degalų mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje yra prasčiausia per keturis metus, ir mes turime kritimą, kuris yra stipresnis, negu COVID'o karantino metu, ir priežastis yra labai paprasta – akcizų skirtumai tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių.
Net jeigu naftos kaina 10 dolerių už barelį dar nukristų, tai vis tiek vežėjai – ir tai yra labai logiška, tikrai nėra kritika, tai yra labai logiška – vežėjai kaip verslo, kaip pelno siekiančios organizacijos ir įmonės, jie visą laiką ieškos galimybių piltis degalus ten, kur jie yra pigesni.
Ir tol, kol Lietuvoje turėsime santykinai didesnį dyzelino akcizą, tai, manau, kad ta mažmeninė prekyba degalais, ji neturi šansų gerėti.
Mes girdime, kad ne tik vežėjai, bet ir gyventojai vyksta į Lenkiją ir ten pilasi degalus, kai tik gali. Tai jūsų vertinimu, turbūt ta situacija artimiausiu metu nepasikeis ir toliau apsimokės vykti į kaimynines šalis piltis degalų?
A. Izgorodin: Taip, bet aš galbūt norėčiau pabrėžti, kad, mano nuomone, absoliučiai esminės įtakos degalų pardavimų kritimui Lietuvoje turi ne fiziniai asmenys, ne gyventojai. Jų dalis nuo viso kritimo, aš manau, yra labai maža.
Esminės įtakos turi tie, kas pilasi daug ir dideliais kiekiais, tai yra būtent vežėjai, o jie, kas yra labai normalu, visada ieško, kaip galima optimizuoti savo kaštus, kur galima įsipilti degalus pigiau ir kadangi šiuo metu rinkoje yra arbitražas, tai yra dėl santykinai didesnio akcizo pas mus kainos yra aukštesnės, negu kaimyninėse valstybėse, tai labai normalu, kad vežėjai degalus pilasi kitur.
Manau, kad gyventojai, be abejo, kaip logiški žmonės, faktas, kad jie tikriausiai taip pat ieškos kažkokių variantų, kaip piltis degalus pigiau, bet tai yra labiau pasienio ruožo niuansas. Aš nemanau, kad vilnietis specialiai važiuos į kitą valstybę tam, kad įsipiltų degalų, nes jam vien nuvažiavimas kiek kainuos.
Mes matome, kad patikrinimai Lenkijos pasienyje yra pratęsti, kaip ir buvo prognozuota, ir dabar turbūt ne tik vežėjai, bet ir gyventojai mato tuos patikrinimus. Ar tai paveikė vežėjus? Ar tikrai tas laikas susigaišta papildomai?
E. Mikėnas: Sudėtingumo nėra. Iš tikrųjų mes tikėjomės, vežėjai, kad bus tie patikrinimai griežtesni, daugiau laiko užtruks, tačiau lenkų pareigūnai dirba gana tvarkingai, specialiai nesudaromos eilės ir reaguojama greitai, tačiau aš noriu pabrėžti, ką esu anksčiau sakęs: bet koks pristabdymas prie tam tikro punkto jau formuoja eiles.
Žiūrint vėl viso sektoriaus situaciją, tai, kadangi daug transporto pas mus, didžioji dalis transporto negrįžta į Lietuvą, tai mums tie patikrinimai nėra tokie skaudūs.
