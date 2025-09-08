Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad Seimas nepatvirtins naujo pirmininko, Vyriausybės programos

2025-09-08 19:22 / šaltinis: BNS
2025-09-08 19:22

Valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako neatmetantis galimybės, kad trečiadienį nebus patvirtintas naujasis Seimo pirmininkas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako neatmetantis galimybės, kad trečiadienį nebus patvirtintas naujasis Seimo pirmininkas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.

1

„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė, galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 Žinioms pirmadienį sakė „aušriečių“ lyderis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemuno aušros“ lyderis sakė, kad palaikymas socialdemokratų teikiamam kandidatui į Seimo pirmininkus Juozui Olekui gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami „aušriečių“ teikiami kandidatai į ministrus.

„Mes esame atidavę premjerei kandidatūras, kaip greitai premjerė susisuks su dekretais, kaip greitai mes matysime sprendimus. (...) Aš manau, kad jie (socialdemokratai – BNS) yra suinteresuoti, kad tas procesas važiuotų greitai ir skaidriai“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

„Pagyvensime, pamatysime, kaip jie gyvens trečiadienį 10 val. ryte“, – sakė jis.

Trečiadienį Seimas pradės rudens sesiją, pirmojo posėdžio metu turėtų būti tvirtinamas naujas parlamento vadovas, pateikta nauja Vyriausybės programa.

Naujas Seimo pirmininkas bus renkamas socialdemokratams suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Joms iš viso priklauso 82 mandatai.

Anksčiau koalicijoje vietoj „valstiečių“ buvo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, tačiau ji į valdančiąją dauguma šį kartą nebuvo pakviesta, kai pareiškė negalinti dirbti su „Nemuno aušra“.

Šiuo metu parlamento pirmininko pareigas eina demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Šis postas jam atiteko pagal ankstesnę koalicijos sutartį.

Pirmadienį jis Seimo sekretoriate registravo savo atsistatydinimo pareiškimą.

Į Seimo pirmininko postą didžiausią frakciją parlamente turintys socialdemokratai numatę deleguoti pirmąjį Seimo vicepirmininką J. Oleką.

Pirmojo pavaduotojo postas pagal sutartį turėtų atitekti „aušriečiams“.

Tuo metu formuojant naują ministrų kabinetą nėra aiškūs kandidatai vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms, kurios paskirtos „Nemuno aušrai“.

„Aušriečiai“ į aplinkos ministrus delegavo Renatą Saulytę, tačiau penktadienį pranešta, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė informavo prezidentą Gitaną Nausėdą neteiksianti jos kandidatūros. 

R. Žemaitaitis anksčiau teigė, kad vienas kandidatų į energetikos ministrus yra prezidento palaikymą turintis dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau dėl jo dar bus sprendžiama. 

BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.

Laurynas Kasčiūnas, Seimas, Remigijus Žemaitaitis (Nuotr. stop kadras, BNS/Patricija Adamovič)
Kasčiūnas apie Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“ (2)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, prezidentas susitikimų su kandidatais į ministrus nebeplanuoja (2)
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Žuromskas neketina vadovauti Aplinkos ministerijai: išstojo iš „Nemuno aušros“ gretų
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Šaltiniai: yra aišku, kas realiausias kandidatas į aplinkos ministrus (3)

