Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žuromskas neketina vadovauti Aplinkos ministerijai: išstojo iš „Nemuno aušros“ gretų

2025-09-08 12:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 12:47

Politiniuose kuluaruose vienu iš realiausių kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas tvirtina nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas. Politikas tikina į ministro postą nesidairąs ir neketinantis vadovauti Aplinkos ministerijai. Tiesa, jis pripažino, kad išstojo iš „aušriečių“ partijos – tačiau tokio sprendimo priežasčių neatskleidė.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Politiniuose kuluaruose vienu iš realiausių kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas tvirtina nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas. Politikas tikina į ministro postą nesidairąs ir neketinantis vadovauti Aplinkos ministerijai. Tiesa, jis pripažino, kad išstojo iš „aušriečių“ partijos – tačiau tokio sprendimo priežasčių neatskleidė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne, pasiūlymo (tapti ministru – ELTA) nesu sulaukęs. Bet aš nebūsiu naujasis ministras“, – Eltai pirmadienį sakė K. Žuromskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Nenorėčiau komentuoti. Man atrodo, kad yra tinkamesnių kandidatų“, – teigė jis, paklaustas, kodėl nematytų savęs Aplinkos ministerijos vadovo pareigose.

REKLAMA

Kaip remdamasi šaltiniais ELTA skelbė anksčiau, paskirtajai premjerei atmetus siūlomos komunikacijos ekspertės Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres, su „Nemuno aušra“ Seimo rinkimuose dalyvavusio K. Žuromsko pavardė įvardijama kaip viena realiausių užimti minėtas pareigas.

Išstojo iš „Nemuno aušros“, tačiau kodėl – neatsako

Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda tikino partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į Remigijaus Žemaitaičio politinei jėgai deleguotų ministerijų vadovų postus netvirtinsiąs.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai spalį vykusiuose parlamento rinkimuose K. Žuromskas siekė iškovoti Seimo nario mandatą Marijampolės vienmandatėje apygardoje. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje politiko anketoje nurodoma, kad nuo 2023 m. politikas įstojo į „Nemuno aušros“ partiją.

Pasiteiravus, ar politikas neišstojo iš „aušriečių“ gretų, K. Žuromskas iš pradžių nebuvo linkęs komentuoti, tačiau netrukus patvirtino, kad partijai – nebepriklauso.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai galbūt ir išstojau. Nežinau, tą informaciją galima patikrinti kažkur“, – sakė jis.

„Taip, esu šiuo metu išstojęs iš partijos“, – nurodė viceministras, tačiau paklaustas, kokios yra tokio sprendimo priežastys, komentuoti atsisakė.

„Nenorėčiau komentuoti“, – tepasakė K. Žuromskas.

Darbą Aplinkos ministerijos vadovybėje K. Žuromskas pradėjo šių metų sausį. Viceministras yra atsakingas už statybų ir teritorijų planavimo sritis.

REKLAMA

Aplinkos apsaugos inžinerijos išsilavinimą turintis K. Žuromskas iki darbo ministerijoje vadovavo konsultacinei įmonei, anksčiau dirbo investicijų į nekilnojamąjį turtą įmonėje „Profitus“, buvo įmonės „JG Franchise“ vadovas, kuri atstovavo „RE/MAX“ prekės ženklą Lietuvoje

ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo pasiūliusi į aplinkos ministrės postą komunikacijos ekspertės R. Saulytės kandidatūrą. Vis tik, praėjusią savaitę paaiškėjo, jog pastarosios pavardė šalies vadovui teikiama nebus.

Šiuo metu laikinai Aplinkos ministerijai vadovauja Povilas Poderskis. Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, jog nemato ministro I. Ruginienės Vyriausybėje. Taip pat yra pasisakęs ir pats P. Poderskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Šaltiniai: yra aišku, kas realiausias kandidatas į aplinkos ministrus (3)
Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)
Būsima teisingumo ministrė pasisakė dėl partnerystės įteisinimo: siūlo „artimojo ryšio įstatymą“ (34)
Remigijus Žemaitaitis, Laurynas Kasčiūnas, Inga Ruginienė (tv3.lt koliažas)
Laikas tiksi: kandidatų į ministrus – vis daugiau, kaip ir kritikos jiems (68)
Renata Saulytė
Nausėda abejoja Saulytės kandidatūra: manau, yra žmonių, kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų