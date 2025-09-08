Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, prezidentas susitikimų su kandidatais į ministrus nebeplanuoja

2025-09-08 16:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 16:40

Baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi Seimui pristatyti prezidento patvirtintą Ministrų kabineto sudėtį, šalies vadovo Gitano Nausėdos darbotvarkėje susitikimai su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus – nenumatyti. 

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje skelbiama, jog antradienį jis susitiks su į Vilnių atvykstančiu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku António Costa. Tuo metu suplanuotų susitikimų su kandidatais į ministrus – nėra. Tai, kad kol kas nėra numatytų prezidento susitikimų su kandidatais į ministrus, Eltai patvirtino prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. 

„Kartais atsitinka tokių susitikimų, kurie yra suplanuojami jau tą pačią dieną, ne iš vakaro, bet šiandien neplanuojame“, – Eltai sakė R. Jasiulionis. 

Prezidentas iki šiol nėra susitikęs su „Nemuno aušros“ kandidatais į energetikos ir aplinkos ministrus. 

Dar praėjusią savaitę buvo kalbėta, jog Aplinkos ministerijai galėtų vadovauti komunikacijos ekspertė Renata Saulytė. Tiesa, savaitės pabaigoje paskirtoji premjerė Inga Ruginienė nusprendė jos kandidatūros neteikti prezidentui. 

Šiuo metu politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas. Tiesą, jis pats tvirtina nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės I. Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas. K. Žuromskas teigė nebūsiantis aplinkos ministru. Pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų. 

Tuo metu dėl kandidato į energetikos ministrus renkamasi iš dviejų kandidatų – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą. Tiesa, kas jis, neatskleidžiama. 

ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.

Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Žuromskas neketina vadovauti Aplinkos ministerijai: išstojo iš „Nemuno aušros“ gretų
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Šaltiniai: yra aišku, kas realiausias kandidatas į aplinkos ministrus (3)
Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)
Būsima teisingumo ministrė pasisakė dėl partnerystės įteisinimo: siūlo „artimojo ryšio įstatymą“ (34)
Remigijus Žemaitaitis, Laurynas Kasčiūnas, Inga Ruginienė (tv3.lt koliažas)
Laikas tiksi: kandidatų į ministrus – vis daugiau, kaip ir kritikos jiems (68)

