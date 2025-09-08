Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankysis EVT vadovas Antonio Costa, aptars europinę paramą Ukrainai

2025-09-08 16:21 / šaltinis: BNS
2025-09-08 16:21

Lietuvoje antradienį lankysis Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa, pirmadienį pranešė Prezidentūra.

Antonio Costa, Gitanas Nausėda BNS Foto

Antonio Costa, Gitanas Nausėda BNS Foto

Su Lietuvoje viešinčiu politiku susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda.

„Prezidento ir EVT Pirmininko susitikime bus kalbama apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, visų pirma europinę paramą Ukrainai, ES saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą“, – nurodoma pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

