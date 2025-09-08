Lietuvoje lankysis EVT vadovas Antonio Costa, aptars europinę paramą Ukrainai

Su Lietuvoje viešinčiu politiku susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda.
„Prezidento ir EVT Pirmininko susitikime bus kalbama apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, visų pirma europinę paramą Ukrainai, ES saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą“, – nurodoma pranešime.
