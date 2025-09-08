Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nawrockis: „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ yra regiono saugumui svarbūs projektai

2025-09-08 14:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 14:03

Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis teigia, kad karo Ukrainoje akivaizdoje strateginių infrastruktūros projektų – europinės magistralės „Via Baltica“ ir geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ – įgyvendinimas yra ne tik ekonominės plėtros, tačiau ir regiono saugumo klausimas.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis teigia, kad karo Ukrainoje akivaizdoje strateginių infrastruktūros projektų – europinės magistralės „Via Baltica" ir geležinkelio vėžės „Rail Baltica" – įgyvendinimas yra ne tik ekonominės plėtros, tačiau ir regiono saugumo klausimas.

0

„Mūsų laukia daug iššūkių ir infrastruktūros, ir ekonomikos ūkio, kaip minėjo gerbiamas prezidentas, (…) ir „Via Baltica“, ir „Rail Baltica“. Abu atkreipėme dėmesį, kad tie du svarbūs infrastruktūriniai projektai – jie nėra tik ekonominiai, turistiniai, bet taip pat, akivaizdoje to, kas vyksta, Rusijai atakuojant, ir „Via Baltica“, ir „Rail Baltica“ taip pat yra projektai, atsakingi už mūsų saugumą ir už mūsų regiono saugumą“,– pirmadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė K. Nawrockis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, jog tikisi kartu su Lenkija įgyvendinti bendrus strateginės svarbos infrastruktūrinius projektus, tarp kurių – ir sausumos elektros jungtis su Lenkija „Harmony Link“.

„Ateityje, tikiuosi, sėkmingai įgyvendinsime „Rail Baltica“ ir „Harmony link“ infrastruktūrinius projektus“,– sakė prezidentas.

„Rail Baltica“ vėžė aktyviai statoma visose trijose Baltijos šalyse, visą projektą užbaigti įsipareigota iki 2030 m.

Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

Tuo metu „Via Baltica“ – transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 km, iš jų 269 km – Lietuvos teritorijoje.

