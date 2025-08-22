Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją kelyje „Via Baltica“: liudininkai kelia 1 versiją

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kelyje „Via Baltica“ „Toyota“ automobilis susidūrė su vilkiku. Automobiliu važiavusius žmones teko vaduoti ugniagesiams gelbėtojams. Tragiška avarija „Via Baltica“ kelyje ties Gegužinės kaimu įvyko šiek tiek po vidurdienio. Specialiosios tarnybos pranešimo sulaukė 17 minučių po 12 valandos.
„Pirminiais duomenimis, lengvasis automobilis susidūrė su sunkvežimiu ir dėl to žuvo žmogus“, – komentavo Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Kaip paaiškėjo, žuvo 53 metų lengvojo automobilio keleivė. 21 m. vairuotoją medikai išvežė į ligoninę. Policija patikslino, kad eismo įvykyje dalyvavo trys transporto priemonės.
Liudininkai kelia 1 versiją
Liudininkai pasakojo, kad „Toyota“ dėl kol kas neaiškių priežasčių išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir kliudė priešais važiavusį vilkiką. Po to dar trenkėsi į kitą, važiavusį paskui.
„Pirminiais duomenimis, sunkvežimio vairuotojas buvo blaivus, o dėl lengvojo automobilio vairuotojo kol kas duomenų neturi, bus išsiaiškinta tiriant eismo įvykį“, – teigė O. Jukniūtė.
Dėl avarijos judrus kelias buvo uždarytas kelioms valandoms. Dėl ko įvyko gyvybę nusinešusi avarija, paaiškės po tyrimo. Liudininkai spėliojo, kad lengvojo automobilio vairuotojas galėjo užsnūsti.
