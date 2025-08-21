Mirtina avarija prie Panevėžio: žuvo keleivė, apsunkintas eismas kelyje „Via Baltica“

Pirminiais duomenimis, VIA BALTICA kelyje, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Eismo įvykio vietoje žuvo lengvojo automobilio keleivė.
Pirminiais duomenimis eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis, du sunkvežimiai ir mikroautobusas.
Eismas nukreipiamas gretutiniais keliais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!