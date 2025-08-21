Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mirtina avarija prie Panevėžio: žuvo keleivė, apsunkintas eismas kelyje „Via Baltica“

2025-08-21 12:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-08-21 12:59
2025-08-21 12:59

Panevėžio policija ketvirtadienį pranešė, kad apie 12 val. 17 min., Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, ties Gegužinės kaimu įvyko tragiška eismo nelaimė.

Avarija. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Raimundo Maslausko)

Panevėžio policija ketvirtadienį pranešė, kad apie 12 val. 17 min., Panevėžio rajone, Paįstrio seniūnijoje, ties Gegužinės kaimu įvyko tragiška eismo nelaimė.

1

Pirminiais duomenimis, VIA BALTICA kelyje, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.

Eismo įvykio vietoje žuvo lengvojo automobilio keleivė.

Pirminiais duomenimis eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis, du sunkvežimiai ir mikroautobusas.

Eismas nukreipiamas gretutiniais keliais.

