Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėjas: kandidatas į susisiekimo ministrus prezidentui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį

2025-09-04 14:21 / šaltinis: BNS
2025-09-04 14:21

Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad kandidatas į susisiekimo ministrus Juras Taminskas šalies vadovui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį, sprendimas dėl jo skyrimo bus priimtas artimiausiu metu.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad kandidatas į susisiekimo ministrus Juras Taminskas šalies vadovui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį, sprendimas dėl jo skyrimo bus priimtas artimiausiu metu.

REKLAMA
0

„Kandidatas paliko kompetetingo ir (...) įgijusio matymo šiame sektoriuje (žmogaus – BNS) vaizdą“, – žurnalistams po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu ketvirtadienį sakė šalies vadovo patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, prezidentas sprendimą dėl J. Taminsko tinkamumo vadovauti ministerijai naujojoje Vyriausybėje priims artimiausiu metu.

REKLAMA
REKLAMA

Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais R. Dilba teigė, kad susisiekimas yra kompleksinė sritis, reikalaujanti strateginio požiūrio ir kompetentingo ministro.

REKLAMA

Pasak jo, naujajam ministrui teks imtis darbų gerinant blogą kelių ir tiltų būklę, užtikrinant tvarų finansavimą naujai steigiamam Kelių fondui, gerinant regioninį susisiekimą.

Anot R. Dilbos, toliau teks sparčiai vystyti ir europinį geležinkelį „Rail Baltica“ bei transeuropinio tinklo kelią „Via Baltica“.

„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalime leisti sau vėluoti įgyvendinti strateginius projektus, ypač susijusius su kariniu mobilumu“, – kalbėjo patarėjas.

Jo teigimu, naujajam ministrui toliau reikės mažinti transporto sektoriaus priklausomybes nuo Rusijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Patarėjas: prezidentas įvertintų „aušriečių“ kandidatus, jei jie būtų teikiami į ministrus (1)
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (76)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų