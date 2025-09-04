Prezidento patarėjas: kandidatas į susisiekimo ministrus prezidentui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį

„Kandidatas paliko kompetetingo ir (...) įgijusio matymo šiame sektoriuje (žmogaus – BNS) vaizdą“, – žurnalistams po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu ketvirtadienį sakė šalies vadovo patarėjas.
Pasak jo, prezidentas sprendimą dėl J. Taminsko tinkamumo vadovauti ministerijai naujojoje Vyriausybėje priims artimiausiu metu.
Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais R. Dilba teigė, kad susisiekimas yra kompleksinė sritis, reikalaujanti strateginio požiūrio ir kompetentingo ministro.
Pasak jo, naujajam ministrui teks imtis darbų gerinant blogą kelių ir tiltų būklę, užtikrinant tvarų finansavimą naujai steigiamam Kelių fondui, gerinant regioninį susisiekimą.
Anot R. Dilbos, toliau teks sparčiai vystyti ir europinį geležinkelį „Rail Baltica“ bei transeuropinio tinklo kelią „Via Baltica“.
„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalime leisti sau vėluoti įgyvendinti strateginius projektus, ypač susijusius su kariniu mobilumu“, – kalbėjo patarėjas.
Jo teigimu, naujajam ministrui toliau reikės mažinti transporto sektoriaus priklausomybes nuo Rusijos.
