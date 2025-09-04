Patarėjas: prezidentas įvertintų „aušriečių“ kandidatus, jei jie būtų teikiami į ministrus

„Šiuo atveju jie visada gali būti pateikti kaip kandidatai, juos įvertins kaip kandidatus ir bus atsakyta apie tas kandidatūras. (...) Bus vertinimas kaip ir kiekvieno kandidato. Ir bus pasakyti įvertinimai, argumentai, kodėl taip, o ne kitaip. Tai jeigu bus pateikti tie kandidatai, be abejo, bus pateiktas ir vertinimas“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.
Pasak šalies vadovo patarėjo, nėra gera praktika, kad Energetikos ministerija ir ją prižiūrinti Energetikos ir darnios plėtros komisija priskirtos vienos partijos atsakomybei.
„Manau, kad jokioje demokratinėje sistemoje priežiūros ir vykdomoji institucija neturi būti vienose rankose, visi tai suprantame puikiai“, – teigė F. Jansonas.
Šiuo metu komisijai Seime vadovauja A. Gedvilas, naujojoje Vyriausybėje energetikos ministro portfelis patikėtas „Nemuno aušrai“.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad netvirtins „Nemuno aušrai“ narių ministrais, tiek A. Skardžius, tiek A. Gedvilas priklauso partijai.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pakartojo, kad „Nemuno aušros“ nariai į ministrus teikiami nebus.
Dabar ministro pareigas eina buvusios Gintauto Palucko Vyriausybės narys Žygimantas Vaičiūnas, jis taip pat yra svarstomas tarp kandidatų tęsti darbą.
Tačiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia turintis jam sąlygų dėl paramos valstybei išperkant „Ignitis grupės“ akcijas bei kitų klausimų.
R. Žemaitaitis Žinių radijui ketvirtadienį sakė, kad į energetikos ministrus yra svarstomi trys kandidatai.
„Nemuno aušrai“ pagal naują susitarimą dėl valdančiosios daugumos priklauso energetikos, aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai.
Naują koaliciją rugpjūčio pabaigoje sudarė socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.
