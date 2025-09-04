Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patarėjas: prezidentas įvertintų „aušriečių“ kandidatus, jei jie būtų teikiami į ministrus

2025-09-04 14:12 / šaltinis: BNS
2025-09-04 14:12

 Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad „aušriečių“ Artūro Skardžiaus ir Aido Gedvilo galimybes vadovauti Energetikos ministerijai šalies vadovas įvertintų tuo atveju, jei būtų pateiktos jų kandidatūros.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

 Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad „aušriečių“ Artūro Skardžiaus ir Aido Gedvilo galimybes vadovauti Energetikos ministerijai šalies vadovas įvertintų tuo atveju, jei būtų pateiktos jų kandidatūros.

REKLAMA
1

„Šiuo atveju jie visada gali būti pateikti kaip kandidatai, juos įvertins kaip kandidatus ir bus atsakyta apie tas kandidatūras. (...) Bus vertinimas kaip ir kiekvieno kandidato. Ir bus pasakyti įvertinimai, argumentai, kodėl taip, o ne kitaip. Tai jeigu bus pateikti tie kandidatai, be abejo, bus pateiktas ir vertinimas“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak šalies vadovo patarėjo, nėra gera praktika, kad Energetikos ministerija ir ją prižiūrinti Energetikos ir darnios plėtros komisija priskirtos vienos partijos atsakomybei.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad jokioje demokratinėje sistemoje priežiūros ir vykdomoji institucija neturi būti vienose rankose, visi tai suprantame puikiai“, – teigė F. Jansonas.

REKLAMA

Šiuo metu komisijai Seime vadovauja A. Gedvilas, naujojoje Vyriausybėje energetikos ministro portfelis patikėtas „Nemuno aušrai“.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad netvirtins „Nemuno aušrai“ narių ministrais, tiek A. Skardžius, tiek A. Gedvilas priklauso partijai.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pakartojo, kad „Nemuno aušros“ nariai į ministrus teikiami nebus.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar ministro pareigas eina buvusios Gintauto Palucko Vyriausybės narys Žygimantas Vaičiūnas, jis taip pat yra svarstomas tarp kandidatų tęsti darbą.

Tačiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia turintis jam sąlygų dėl paramos valstybei išperkant „Ignitis grupės“ akcijas bei kitų klausimų.

R. Žemaitaitis Žinių radijui ketvirtadienį sakė, kad į energetikos ministrus yra svarstomi trys kandidatai.

„Nemuno aušrai“ pagal naują susitarimą dėl valdančiosios daugumos priklauso energetikos, aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai.

Naują koaliciją rugpjūčio pabaigoje sudarė socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Prezidento patarėjas: kandidatas į susisiekimo ministrus prezidentui paliko kompetetingo žmogaus įspūdį
Vaidas Augustinavičius BNS Foto
Augustinavičius neatsako, ar prezidentas taikytų partinių ministrų filtrą buvusiems „aušriečiams“
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
ŽŪM darbuotojai dėl Žemaitaičio pasisakymų kreipsis į Etikos sargus (9)
Gabrielius Landsbergis. Mindaugo Mikulėno nuotrauka
Landsbergis apie „Nemuno aušrą“ koalicijoje: tai sukėlė labai didelį nerimą tarp Lietuvos partnerių (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų