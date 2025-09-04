„Aušriečių“ į ministres siūloma Saulytė: žinoma, kompetencijų man trūksta

„Žinoma, kompetencijų man trūksta ir to niekada neslėpiau. Visais atvejais sakiau, kad mano stiprybė turėtų būti suburti stipri komandą. Apie stiprią komandą, specialistų komandą, ekspertų komandą šiandien išgirdau iš ir gerbiamos premjerės, tai tos linijos ir laikysiuosi“, – po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene žurnalistams sakė R. Saulytė.
