Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečių“ į ministres siūloma Saulytė: žinoma, kompetencijų man trūksta

2025-09-04 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 12:49

 „Nemuno aušros“ pasiūlyta kandidatė į aplinkos ministres Renata Saulytė pripažįsta, kad jai trūksta reikiamų kompetencijų darbui Vyriausybėje. Nepaisant to, jeigu būtų paskirta vadovauti Aplinkos ministerijai, ji tvirtina sieksianti suburti stiprią ekspertų komandą.

Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

 „Nemuno aušros“ pasiūlyta kandidatė į aplinkos ministres Renata Saulytė pripažįsta, kad jai trūksta reikiamų kompetencijų darbui Vyriausybėje. Nepaisant to, jeigu būtų paskirta vadovauti Aplinkos ministerijai, ji tvirtina sieksianti suburti stiprią ekspertų komandą.

REKLAMA
1

„Žinoma, kompetencijų man trūksta ir to niekada neslėpiau. Visais atvejais sakiau, kad mano stiprybė turėtų būti suburti stipri komandą. Apie stiprią komandą, specialistų komandą, ekspertų komandą šiandien išgirdau iš ir gerbiamos premjerės, tai tos linijos ir laikysiuosi“, – po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene žurnalistams sakė R. Saulytė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų