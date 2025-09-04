Saulytė: tikiuosi turėti galimybę paskirti bent 2 iš 4 viceministrų

„Tikėtina, kad „Nemuno aušra“ norės bent dalies ministerijos vadovybės pozicijų, tačiau aš labai tikiuosi, kad jiems neteks deleguoti visų viceministrų, o aš turėsiu laisvę išsirinkti nors du iš keturių į tas pozicijas deleguojamų asmenų ir ten pastatyti savo srities ekspertus“, – ketvirtadienį, po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, žurnalistams sakė R. Saulytė.
„Prioritetas yra žmogus, kuris yra dirbęs ir turi ekspertinių žinių būtent aplinkosaugos srityje“, – pridūrė „aušriečių“ į kandidates vadovauti Aplinkos ministerijai siūloma moteris.
„Nemuno aušros“ sprendimas į aplinkos ministres siūlyti R. Saulytę susilaukė viešos kritikos – kilo klausimų, ar ji turi reikalingų kompetencijų vadovauti už aplinką atsakingai institucijai.
Tiesa, pati R. Saulytė žurnalistams tvirtino, kad yra susidūrusi su aplinkosaugos klausimais dirbant komunikacijoje, o ministerijos komandoje sutelktų kaip įmanoma daugiau ekspertų, kurie padėtų jai mokytis ir naviguoti daugybę institucijos kuruojamų sričių.
Anksčiau siūloma kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių iki šiol dar neatskleidė.
