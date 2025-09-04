Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Saulytė: tikiuosi turėti galimybę paskirti bent 2 iš 4 viceministrų

2025-09-04 13:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 13:29

Nemuno aušros“ siūloma kandidatė į aplinkos ministrus Renata Saulytė tikisi, kad užėmusi institucijos vadovės pareigas galės paskirti bent 2 iš 4 viceministrų.

Renata Saulytė. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Nemuno aušros“ siūloma kandidatė į aplinkos ministrus Renata Saulytė tikisi, kad užėmusi institucijos vadovės pareigas galės paskirti bent 2 iš 4 viceministrų.

6

„Tikėtina, kad „Nemuno aušra“ norės bent dalies ministerijos vadovybės pozicijų, tačiau aš labai tikiuosi, kad jiems neteks deleguoti visų viceministrų, o aš turėsiu laisvę išsirinkti nors du iš keturių į tas pozicijas deleguojamų asmenų ir ten pastatyti savo srities ekspertus“, – ketvirtadienį, po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, žurnalistams sakė R. Saulytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prioritetas yra žmogus, kuris yra dirbęs ir turi ekspertinių žinių būtent aplinkosaugos srityje“, – pridūrė „aušriečių“ į kandidates vadovauti Aplinkos ministerijai siūloma moteris.

„Nemuno aušros“ sprendimas į aplinkos ministres siūlyti R. Saulytę susilaukė viešos kritikos – kilo klausimų, ar ji turi reikalingų kompetencijų vadovauti už aplinką atsakingai institucijai.

Tiesa, pati R. Saulytė žurnalistams tvirtino, kad yra susidūrusi su aplinkosaugos klausimais dirbant komunikacijoje, o ministerijos komandoje sutelktų kaip įmanoma daugiau ekspertų, kurie padėtų jai mokytis ir naviguoti daugybę institucijos kuruojamų sričių.

Anksčiau siūloma kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius. 

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių iki šiol dar neatskleidė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė, Aurelijus Veryga, Renata Saulytė, Saulius Skvernelis (Nuotr. BNS/Lukas Balandis, Irmantas Gelūnas, Patricija Adamovič, Dainiaus Labučio)
Aurelijus Veryga rėžė dėl kandidato į ministrus tėvų teistumo: „Tai laukiam dabar, ką seneliai ir proseneliai gyvenime veikė“ (52)
Renata Saulytė
Saulytė priėmė „aušriečių“ siūlymą tapti aplinkos ministre (5)
Pažvelkite – štai koks naujasis Ministrų kabinetas: liko vienas žingsnis (tv3.lt koliažas)
Peštynės dėl ministerijų – pažvelkite, kaip atrodys naujoji Vyriausybė ir ministrai (166)
Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nu biški palauk
nu biški palauk
2025-09-04 13:44
dar nepulk..a iš Ingutės išmokai,dar nepaskirta,vargše tu vargše,gėda žiūrėt į tokias, kaip ne gėda būtų vyriausybei tokie kadrai..,ką skirsi-saviškius?iš Maximos
Atsakyti
Maximos darbuotoja
Maximos darbuotoja
2025-09-04 13:34
Cia maximos atstove spaudai buvus.va kas ji
Atsakyti
o tai mokytis eini,ne dirbti? proteli,su
o tai mokytis eini,ne dirbti? proteli,su
2025-09-04 13:46
.................kurie padėtų jai mokytis ir naviguoti daugybę institucijos kuruojamų sričių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
