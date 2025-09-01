Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre

2025-09-01 16:00 / šaltinis: BNS
2025-09-01 16:00

Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė Renata Saulytė sako sulaukusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasiūlymo tapti aplinkos ministre.

Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė Renata Saulytė sako sulaukusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasiūlymo tapti aplinkos ministre.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

„Sulaukiau pasiūlymo prieš keletą dienų iš „Nemuno aušros“ lyderio. Labai rimtai svarstau šį pasiūlymą“, – BNS pirmadienį sakė R. Saulytė.

REKLAMA

R. Saulytė teigė prieš sutikdama eiti šias pareigas norinti suderinti požiūrius tarp jos ir ją galbūt į ministres teiksiančios „Nemuno aušros“.

„Visada save pozicionavau ir visų pirma net ir ministro darbe norėčiau išlikti eksperte, kiek įmanoma atsiriboti nuo politinių jėgų ir politinių aktualijų“, – teigė komunikacijos specialistė.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu mums iš tikrųjų pavyks suderinti požiūrį, kur link turėtų judėti visas aplinkos apsaugos sektorius, (...) tokiu atveju priimčiau šitą pasiūlymą būti kandidate“, – pridūrė ji.

R. Žemaitaitis BNS pirmadienį patvirtino turintis du kandidatus į aplinkos ministrus, tačiau jų neįvardijo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Seime subūrus naująją valdančiąją koaliciją, „aušriečiams“ priskirtos išliko Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, o turėtas teisingumo ministro portfelis pakeistas į energetikos ministro.

Dabar aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda prieš kelias savaites pareiškė nebematantis jo būsimoje Ingos Ruginienės Vyriausybėje.

REKLAMA

Apie tai jis paskelbė „15min“ pranešus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams. Žiniasklaida kėlė klausimus ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.

REKLAMA

BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, o dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarus socialdemokratams, „Nemuno aušrai“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai Seime.

R. Saulytė komunikacijos srityje dirba nuo 2004 metų, yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo valdytojos „Maxima“ grupės komunikacijai, taip pat dirbo medicinos ir mokslo įrangos gamintojos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

Nuo šių metų gegužės kelis mėnesius ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, bet pasitraukė motyvuodama nesutarimais su ministru Rimantu Mockumi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
R. Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas: energetika atsiduria vienose „Nemuno aušros“ rankose (30)
Inga Ruginienė, Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)
Įvertino naująją koaliciją: politinės kultūros ir lyderystės krizė (84)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Saulius Jakučionis: Ar nauja koalicija – tikrai ant parako statinės? Nebūtinai (1)
Protestas „Gėdos diena”. ELTA / Žygimantas Gedvila
Protesto metu vidury Tapino kalbos – incidentas: prireikė medikų pagalbos (72)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų