Vyriausybė: ypatingos svarbos žalieji pramonės projektai turi būti įgyvendinami greičiau

Pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) nutarimą tokiems projektams būtų suteikiamas Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių projektų statusas.
Jis leistų supaprastinti leidimų išdavimo procedūrą šiems projektams, didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą, prisidėti prie aplinkos taršos mažėjimo.
Pasak EIM, Europos Sąjungoje (ES) keliamas tikslas gaminti 40 proc. viso pasaulio rinkai reikalingų „nulinio balanso technologijų“, tai mažintų su „ypatingos svarbos žaliavomis“ susijusią tiekimo riziką.
Vyriausybė pritarė naudoti „vieno langelio“ principą strategiškai svarbiems žaliesiems projektams, greičiau išduoti leidimus, teikti konsultacijas dėl galimo šių projektų finansavimo bei sudaryti galimybes kurti bandomąsias reguliavimo aplinkas („smėliadėžes“).
Taip pat siūloma, kad leidimų išdavimo procesą „nulinio balanso technologijų“ gamybos ir „ypatingos svarbos žaliavų“ projektams koordinuotų agentūra „Investuok Lietuvoje“.
Ji taptų atsakinga už informacijos apie tokių projektų teikimo tvarkos skelbimą interneto svetainėje, o prireikus – už bandomosios „nulinio balanso technologijų“ reguliavimo aplinkos („smėliadėžes“) kūrimą.
„Nulinio balanso technologijos“ – tai technologijos, kuriomis į aplinką išskiriama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, svarbios užtikrinant apsirūpinimą tvaria energija ir didinant pramonės konkurencingumą.
„Ypatingos svarbos žaliavos“ – tai ekonomikai ir strateginiams sektoriams būtinos žaliavos, kurių tiekimas gali būti ribotas arba priklausomas nuo kitų vertės grandinės dalyvių.
Jos yra sunkiai pakeičiamos kitomis medžiagomis, todėl tiekimo sutrikimai gali stipriai paveikti pramonę, technologijų plėtrą ir ekonomiką.
Ministerija dar turės parengti ir patvirtinti didelių bendrovių, kurios naudoja strategines žaliavas, sąrašą.
