Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ant Vyriausybės stalo – sprendimas dėl apsirūpinimo ypatingos svarbos žaliavomis

2025-09-03 06:30 / šaltinis: BNS
2025-09-03 06:30

Ministrų kabinetas trečiadienį apsispręs dėl europinio reglamento, kuriuo nustatomas ypatingos svarbos žaliavų – daug kartų galimų perdirbti metalų – tiekimas.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Ministrų kabinetas trečiadienį apsispręs dėl europinio reglamento, kuriuo nustatomas ypatingos svarbos žaliavų – daug kartų galimų perdirbti metalų – tiekimas.  

REKLAMA
1

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, Vyriausybei priėmus nutarimą dėl reglamento įgyvendinimo, prioritetiniai šalies žalieji pramonės projektai turėtų būti įgyvendinami greičiau ir paprasčiau – jiems būtų taikomas vieno langelio principas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiais projektais būtų laikomi tie, kuriems ES suteiktų strateginio projekto statusą, jie būtų susiję su žaliavų atgavimu, išgavimu, apdorojimu ar pakeitimu.

REKLAMA
REKLAMA

Šis statusas didintų Lietuvos pramonės konkurencingumą, skatintų efektyvumą ir žiediškumą, supaprastintų leidimų, pavyzdžiui, poveikio palinkai vertinimo (PAV), taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir kitų procedūras.  

REKLAMA

Pasak ministerijos, pagal naują tvarką leidimai turės būti išduodami per 27 mėnesius projektams, susijusiems su žaliavų gavyba, o per 15 mėnesių – su jų apdorojimu ar perdirbimu.

Jei leidimai jau buvo pradėti išduoti iki suteikiant strateginio projekto statusą, terminas būtų atitinkamai 24 ir 12 mėnesių. 

„Esant greitesnėms ir paprastesnėms leidimų išdavimo procedūroms mažės ir biurokratinė našta“, – komentare BNS teigė ministerija.  

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat būtų mažinami pertekliniai reikalavimai ir biurokratija prioritetiniams ypatingos svarbos žaliavų, kurių tiekimas gali būti ribotas arba priklausomas nuo kitų vertės grandinės dalyvių, projektams. 

Reglamente patvirtintos žaliavos naudojamos Lietuvai strategiškai svarbiuose sektoriuose: gynybos, puslaidininkių, optinių prietaisų ir fotografijos įrangos pramonėje. Gynyboje taikomai lazerinei optikai ir kristalams gaminti naudojami retieji žemės metalai, mikroschemoms – silicis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų