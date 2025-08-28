Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo visi socialdemokratų siūlomi ministrai: atskleidė pavardes

2025-08-28 18:52 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-28 18:52

Ketvirtadienio vakarą paaiškėjo socialdemokratų kandidatai į ministrus. Dar labiau išryškėjo Vyriausybės kontūrai – kai kurių iki šiol dirbusių ministrų tikrai nebebus.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Ketvirtadienio vakarą paaiškėjo socialdemokratų kandidatai į ministrus. Dar labiau išryškėjo Vyriausybės kontūrai – kai kurių iki šiol dirbusių ministrų tikrai nebebus.

REKLAMA
5

Su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatais preliminari Vyriausybės sudėtis atrodo taip:

  • Krašto apsaugos ministrė – Dovilė Šakalienė (LSDP)
  • Užsienio reikalų ministras – Kęstutis Budrys
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministras – Raminta Popovienė (LSDP)
  • Finansų ministras – Kristupas Vaitiekūnas (LSDP)
  • Sveikatos apsaugos ministras – Marija Jakubauskienė (LSDP)
  • Kultūros ministrė – Vaida Aleknavičienė (LSDP)
  • Vidaus reikalų ministras – Vladislavas Kondratovičius (LSPD)
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – Jūratė Zailskienė (LSDP)
  • Susisiekimo ministras – Juras Taminskas (LSDP)
  • Žemės ūkio ministras – Andrius Palionis („Nemuno aušra“)
  • Aplinkos ministras – Nemuno aušros“ kandidatas
  • Energetikos ministras – „Nemuno aušros“ kandidatas
  • Teisingumo ministrė – Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski arba Ignas Vėgėlė (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)
  • Ekonomikos ir inovacijų ministras – Edvinas Grikšas (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)

Anksčiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė, kad darbo Vyriausybėje neturėtų tęsti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, kuris yra įsivėlęs į „čekiukų“ skandalą. Naujoje Vyriausybėje nebedirbs ir kultūros ministras Šarūnas Birutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po to, kai Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjerus, ji ne vėliau kaip per 15 dienų turi suformuoti ir pateikti svarstymui prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą.

REKLAMA
REKLAMA

Socialdemokratai į Seimo pirmininkus siūlys Oleką

Socialdemokratai į Seimo pirmininkus siūlys Juozą Oleką, sako laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA

ELTA primena, kad Seimo vicepirmininkė R. Budbergytė pareiškė, kad neatsisakytų parlamento vadovės pareigų, jeigu partija iškeltų jos kandidatūrą. Nors valdančioji dauguma pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatė šias pareigas patikėti bendrapartiečiui J. Olekui, R. Budbergytė tvirtino, kad tai – ne galutinis sprendimas.

„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – Eltai kalbėjo socialdemokratė.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). 

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta – S. Skvernelis tvirtino, kad iš Seimo pirmininko pareigų pasitrauks.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Ryškėja Vyriausybės kontūrai: kyla netikėta pavardė, kelių ministrų tikrai nebebus (52)
Ingrida Šimonytė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt fotomontažas)
Šimonytė Žemaitaičiui Seime paminėjus jos vardą: „Froidas skambino“ (52)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Lietuva turi premjerę – Seimas patvirtino Ruginienės kandidatūrą (241)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Inga Ruginienė pristatė Vyriausybės programą: vardijo, kokias išmokas planuojama didinti (222)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų