Paaiškėjo visi socialdemokratų siūlomi ministrai: atskleidė pavardes

Su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatais preliminari Vyriausybės sudėtis atrodo taip:
- Krašto apsaugos ministrė – Dovilė Šakalienė (LSDP)
- Užsienio reikalų ministras – Kęstutis Budrys
- Švietimo, mokslo ir sporto ministras – Raminta Popovienė (LSDP)
- Finansų ministras – Kristupas Vaitiekūnas (LSDP)
- Sveikatos apsaugos ministras – Marija Jakubauskienė (LSDP)
- Kultūros ministrė – Vaida Aleknavičienė (LSDP)
- Vidaus reikalų ministras – Vladislavas Kondratovičius (LSPD)
- Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – Jūratė Zailskienė (LSDP)
- Susisiekimo ministras – Juras Taminskas (LSDP)
- Žemės ūkio ministras – Andrius Palionis („Nemuno aušra“)
- Aplinkos ministras – „Nemuno aušros“ kandidatas
- Energetikos ministras – „Nemuno aušros“ kandidatas
- Teisingumo ministrė – Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski arba Ignas Vėgėlė (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)
- Ekonomikos ir inovacijų ministras – Edvinas Grikšas (Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga)
Anksčiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė, kad darbo Vyriausybėje neturėtų tęsti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, kuris yra įsivėlęs į „čekiukų“ skandalą. Naujoje Vyriausybėje nebedirbs ir kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Po to, kai Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjerus, ji ne vėliau kaip per 15 dienų turi suformuoti ir pateikti svarstymui prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą.
Socialdemokratai į Seimo pirmininkus siūlys Oleką
Socialdemokratai į Seimo pirmininkus siūlys Juozą Oleką, sako laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
ELTA primena, kad Seimo vicepirmininkė R. Budbergytė pareiškė, kad neatsisakytų parlamento vadovės pareigų, jeigu partija iškeltų jos kandidatūrą. Nors valdančioji dauguma pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatė šias pareigas patikėti bendrapartiečiui J. Olekui, R. Budbergytė tvirtino, kad tai – ne galutinis sprendimas.
„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – Eltai kalbėjo socialdemokratė.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų).
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta – S. Skvernelis tvirtino, kad iš Seimo pirmininko pareigų pasitrauks.
