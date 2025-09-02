Pirštu bedė į silpnąsias Ruginienės Vyriausybės vietas: „Chunveibinų Vyriausybė“

Politologas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojas Ignas Kalpokas, kalbėdamas apie esamą Vyriausybę, pastebėjo, kad nors kai kurie ministrai turi patirties, didžiausią nerimą kelia naujos pareigos, ypatingai premjerės, kuri dar tik mokysis darbo eigoje.
„Mes turime ministrus, kurie lieka ir kurie yra bent jau daugiau ar mažiau įsidirbę savo vadovaujamoje srityje. Vėlgi, mes galime jiems turėti daugiau ar mažiau priekaištų, kas yra natūralu, kai žmonės užima atitinkamas pozicijas.
Turbūt didžiausią nerimą kelia būtent tos naujos pozicijos, ypač turint omenyje, kad turėsime premjerę, kuri, kaip ir patys socialdemokratai pripažįsta, mokysis darbe“, – sakė jis.
Vyriausybėje bus tokių ministrų, kurie yra be patirties
Anot eksperto, naujoje Vyriausybėje bus ministrų be politinės ar administracinės patirties, kas išskiria ją nuo ankstesnių, kuriose vadovai bent jau turėdavo daugiau patirties.
„Turėsime finansų ministrą su vos aštuonių mėnesių darbo valstybės tarnyboje patirtimi. Panašu, turėsime dar daug įvairių sričių ministrų, kurie išvis nėra turėję jokios patirties srityje, kurią kuruos, ir taip pat nėra turėję politinio ar viešojo administravimo darbo patirties.
Čia yra naujiena, nes anksčiau mes irgi turėdavome politikų, kurie vadovaudavo ministerijoms nebūdami tos srities specialistai, bet jie bent jau turėdavo politinės arba reikšmingos viešojo administravimo patirties. Pavyzdžiui, Arūnas Dulkys (buvęs sveikatos apsaugos ministras) praėjusioje Vyriausybėje“, – komentavo politologas.
VDU dėstytojas pabrėžė, kad dabar mes turime žmones, kurie neturi nei vieno, nei kito. Ir iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad renkama, galima sakyti, šiek tiek mėgėjų vyriausybė.
Paklaustas, ar I. Kalpokas neigiamai vertina esamą Vyriausybę, jis teigė, kad didžiausia problema yra ta, jog naujieji ministrai neturi jokios patirties ar supratimo apie laukiančius darbus, todėl jų veiklos net neįmanoma objektyviai vertinti.
„Aš manau, kad čia dar didesnė problema, nes neigiamam vertinimui irgi reikia turėti kažkokią istoriją, ne? Mums gali patikti arba nepatikti, kaip dirba kažkokie žmonės, galime turėti objektyvių ar pseudo objektyvių kriterijų, pagal kuriuos vertiname jų darbą.
Dabar net to negalime padaryti, nes tai yra žmonės, atėję visiškai iš kito konteksto, tikriausiai neturintys jokio supratimo arba turintys labai ribotą supratimą, koks darbas jų laukia. Ir čia, man atrodo, yra gerokai gilesnė problema“, – dalinosi pašnekovas.
Naujieji ministrai kelia nerimą
Ekspertas paaiškino, kad naujieji ministrai kelia didesnį nerimą nei kritikuojami esami, nes apie juos visiškai nežinoma, ko galima tikėtis.
„Jeigu žmogus yra turėjęs nesėkmingą patirtį, bent jau teoriškai galima tikėtis, kad jis pasimokys iš nesėkmių.
Dabar turime žmonių, apie kuriuos nežinome praktiškai nieko. Pavyzdžiui, tarp esamų ministrų, nors ir yra daug kritikos, bent jau žinome, kas jie yra, ko iš jų galima tikėtis“, – pasisakė jis.
Politologo nuomone, idealiu atveju ministrai turėtų turėti tiek savo srities, tiek politinės ar viešojo administravimo patirties, kad galėtų veiksmingai dirbti.
„Jeigu kalbame apie absoliučiai idealų pasaulį, svarbu, kad žmonės turėtų bent minimalios patirties savo kuruojamoje srityje ir taip pat politinės arba viešojo administravimo patirties.
Tai būtų idealus scenarijus, kai žmogus daugiau ar mažiau išmano problematiką ir žino, kaip pasiekti savo tikslus politinėje aplinkoje, kaip veikia valstybės institucijos ir visa kita“, – užsiminė I. Kalpokas.
Naujieji ministrai neturi nei politinės, nei savo srities patirties
VDU dėstytojas atkreipė dėmesį, kad situacija yra bloga dėl to, kad ministrai neturi nei politinės, nei savo srities patirties, todėl nesugeba nei suprasti problemų, nei žinoti, kaip siekti tikslų.
„Realesniame pasaulyje dažniausiai turime arba vieną, arba kitą.
Šioje vietoje politinė patirtis kartais net svarbesnė, nes problema su technokratinėmis Vyriausybėmis dažnai būna ta, kad žmonės gali būti labai geri specialistai, suprasti, ko reikia, bet visiškai nežinoti, kaip tuos tikslus pasiekti.
Jei tu žinai, kaip pasiekti tikslus, gali surinkti patarėjus, kurie padės suprasti problematiką. Bet šiuo atveju mes turime blogiausią įmanomą variantą – kai nėra nei vieno, nei kito“, – apie naujuosius ministrus ir Vyriausybę prakalbo jis.
Politologas: „Vyriausybės kompetencijos lygis yra labai kuklus“
Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius, politologas Virgis Valentinavičius dalinosi, kad naujos Vyriausybės kompetencija dar žemesnė nei ankstesnės ir įvardijo kelis pavyzdžius apie pakeistus ir likusius ministrus.
„Na, bendras Vyriausybės kompetencijos lygis yra labai kuklus, ir ypatingą nerimą kelia tai, kad jis sumažėjo, palyginant su nueinančia Vyriausybe, kurios kompetencijos lygis taip pat nebuvo labai aukštas.
Nerimą kelia ir tai, kad vienas nedaugelio kompetentingų ministrų – finansų ministras – yra keičiamas, o viena iš akivaizdžiai nekompetentingų – švietimo ministrė – paliekama“, – pastebėjo jis.
Eksperto nuomone, dėl abejotinų kandidatų į ministrus bendra Vyriausybės kryptis atrodo vis labiau neigiama ir kelia grėsmingą įspūdį, jog šalį valdys nekompetentingi žmonės.
„Bendra kryptis labiau į minusą. Tuo labiau, kad didelės kompetencijos įspūdžio nekuria ir vis gausėjantys anekdotai apie naujausius kandidatus.
Pavyzdžiui, komunikacijos specialistė staiga pasiruošusi tapti aplinkos ministre, ar žmogus, kurio ryšiai su ekonomika apsiriboja tuo, kad šeima prekiauja grybais, pretenduoja taip pat tapti ministru.
Tokie dalykai atrodo tiesiog grėsmingai. Atrodo, kad Lietuvą valdys kažkokia chunveibinų Vyriausybė“, – dalinosi savo įžvalgomis politologas.
Pasak V. Valentinavičiaus, paskirtosios premjerės radikalūs pareiškimai ir į koalicijos programą įtraukti neva antisemitinės partijos siūlymai kelia grėsmę šalies krypčiai, nes gali būti ribojama visuomeninė žiniasklaida.
„Tuo labiau, kad ir paskirtoji premjerė nėra apdairi – ji linkusi svaidytis labai radikaliais pareiškimais ir kartoti radikaliausių jėgų koalicijoje, tai yra Remigijaus Žemaitaičio antisemitinės partijos, beprotiškas idėjas: nacionalizuoti „Ignitis“ arba imtis visiškai netoleruotinų planų tiesiogiai reguliuoti nacionalinį transliuotoją.
Tai, kad tokie dalykai atsidūrė vyriausybės koalicijos susitarime ir programoje, yra absoliutus skandalas. Tai reiškia, kad bus smaugiama visuomeninė žiniasklaida. Tai jau nebe kompetencijos klausimas, o iš principo šalies krypties klausimas“, – pastebėjo ekspertas.
Vyriausybė bus kompetentinga, kai atsiras specialistų
Pasak MRU dėstytojo, Vyriausybė atrodys kompetentinga, kada matysis, jog egzistuoja specialistų, pasiruošusių spręsti sunkius klausimus: „Pavyzdžiui, Ingridos Šimonytės Vyriausybėje irgi buvo įvairių ministrų, galbūt sveikatos apsaugos ministrai buvo ne visai savo lėkštėje, bet apskritai bendras kompetencijos lygis buvo gerokai aukštesnis“, – sakė jis.
V. Valentinavičiaus teigimu, buvusi švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė ar buvusi socialinės apsaugos ministrė Monika Navickienė, kurią, kaip įvardijo ekspertas, vėliau nužudė skandalai, kaip – jų kompetencija buvo nesulyginama su tuo, ką matome dabar. Finansų ministrė, politologo nuomone, užsienio reikalų ministras, gynybos ministras, ekonomikos ir inovacijų ministras – beveik visais punktais buvo stipresni.
Pabaigai, ekspertas pabrėžė, kad iš to, ką matome, net ir nueinančios Vyriausybės kompetencijos lygį išlaiko praktiškai tik du ministrai, kurie lieka – tai Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė. Visa kita labiau primena kultūrinės revoliucijos darymą ir kunveibinus, o ne rimtą darbą vyriausybėje.
