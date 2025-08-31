Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Rinktiniai tekstai

Ruginienė apie valstiečių pasiūlytą kandidatą: nepažįstu to žmogaus

2025-08-31 17:53 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 17:53

Nors kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas šią savaitę jau susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nepažįstanti šio valstiečių deleguoto ministerijos darbuotojo.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Nors kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas šią savaitę jau susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako nepažįstanti šio valstiečių deleguoto ministerijos darbuotojo.

REKLAMA
1

Tiesa, politikė tvirtina visiems būsimos Vyriausybės nariams taikysianti bandomąjį laikotarpį, per kurį ji vertins ministrų darbus bei reputacines rizikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ekonomikos ir inovacijų (ministerijos kandidatą teikia – ELTA) irgi „valstiečiai“. Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu Aurelijus Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet aš sau, kaip ir sakiau, tą bandomąjį laikotarpį pasiliksiu“, – tvirtino ji.

I. Ruginienė: „Tas laiko tarpas yra per trumpas“

Paskirtoji ministrė pirmininkė pažymėjo sulaukianti klausimų, ar patikrina ir įvertina visas teikiamų kandidatų į ministrus savybes.

REKLAMA

Tačiau, anot I. Ruginienės, viską patikrinti nėra įmanoma.

„Tas laiko tarpas yra per trumpas. Bet visiems ministrams duodu bandomąjį laikotarpį ir tikrai stebėsiu tiek jų darbą, tiek reputacinius dalykus“, – dėstė socialdemokratė.

„Bent jau tris mėnesius – ir tai jau bus tam tikras laikas. Bet ne savaitę, kuomet turi greitai tas procedūras padaryti“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda susitiko su keliais kandidatais į I. Ruginienės Vyriausybę.

Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.

E. Grikšas, šiuo metu einantis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. Po susitikimo su šalies vadovu jis patvirtino ketinantis tapti šios partijos nariu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų