Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Turėtų pažvelgti į veidrodį“: Merkel pareiškimai apie Lenkiją sukėlė audrą

2025-10-06 13:36 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-06 13:36

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“, kurio metu ji apkaltino Lenkiją ir Baltijos šalis sukėlus karą Ukrainoje, iššaukė tikrą reakcijų audrą. 

Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
39

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“, kurio metu ji apkaltino Lenkiją ir Baltijos šalis sukėlus karą Ukrainoje, iššaukė tikrą reakcijų audrą. 

REKLAMA
9

Ji sakė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių nutraukimo tarp Rusijos ir ES, kuris, jos nuomone, lėmė po kelių mėnesių įvykusią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

2021 m. A. Merkel „pajuto, kad V. Putinas nebežiūri į Minsko susitarimą rimtai“.

„Todėl norėjau naujo formato, kuriuo Europos Sąjunga galėtų tiesiogiai bendrauti su Putinu. Kai kurie to nepalaikė. Tai, visų pirma, buvo Baltijos valstybės, bet ir Lenkija buvo prieš“, – interviu „Partizan“ sakė A. Merkel.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, tokio sprendimo priežastis buvo nuogąstavimai, kad ES šalys nesugebės suformuluoti bendros politikos Rusijos atžvilgiu.

REKLAMA

Ji pabrėžė, kad negalėjimas tiesiogiai derėtis su V. Putinu turėjo įtakos tolesnei įvykių raidai.

Lenkijos politikai pasipiktino Angelos Merkel žodžiais

„Angelos Merkel žodžiai padeda Rusijos propagandai. Teigti, kad kažkas kaltas dėl karo, nes laiku nesusėdo prie derybų stalo su Rusija ir nepakluso jai, yra absurdiška. Galėtų būti dar blogiau“, – portalui „Polsat News sakė Kataržina Pelčinska-Nalenč, Lenkijos politinės partijos „Polska 2050“ narė.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu buvęs Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pavelas Jablonskis A. Merkel vadina „labiausiai prorusiška politikė ES istorijoje“.

„Jei ne Merkel, Ukrainoje nebūtų karo. Jos rankos suteptos krauju, todėl ji turėtų tylėti“, – RMF FM radijo stotyje sakė Lenkijos opozicijos partijos „Teisė ir teisingumas“ Europos Parlamento (EP) narys Adamas Bielanas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turėtų pažvelgti į veidrodį“

Tuo tarpu buvęs Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai, EP narys, Piotras Miuleris ragina A. Merkel „pažvelgti į veidrodį“.

„Sunku atsikratyti įspūdžio, kad buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel dabar bando perkelti kaltę už savo politikos klaidas kitiems. Teigti, kad Lenkija yra kokiu nors būdu bendrai atsakinga už Rusijos agresiją Ukrainoje, yra ne tik lengvabūdiška, bet ir visiškai neatitinka faktų“, – sakė EP narys Piotras Miuleris.

„Prieš pradėdama pamokslauti kitiems, Angela Merkel turėtų pažvelgti į veidrodį ir prisipažinti, kad Vokietijos „verslas pirmiausia“ politika buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, leidusių Rusijai pasirengti karui prieš Ukrainą“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Angela Merkel gina ryšius su Rusija (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo apie Merkel spjūvį Baltijos šalims – štai ką parodo (41)
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
Angela Merkel dėl karo Ukrainoje kaltina Lenkiją ir Baltijos šalis (458)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų