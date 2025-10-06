„Turėtų pažvelgti į veidrodį“: Merkel pareiškimai apie Lenkiją sukėlė audrą

Ji sakė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių nutraukimo tarp Rusijos ir ES, kuris, jos nuomone, lėmė po kelių mėnesių įvykusią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
2021 m. A. Merkel „pajuto, kad V. Putinas nebežiūri į Minsko susitarimą rimtai“.
„Todėl norėjau naujo formato, kuriuo Europos Sąjunga galėtų tiesiogiai bendrauti su Putinu. Kai kurie to nepalaikė. Tai, visų pirma, buvo Baltijos valstybės, bet ir Lenkija buvo prieš“, – interviu „Partizan“ sakė A. Merkel.
Pasak jos, tokio sprendimo priežastis buvo nuogąstavimai, kad ES šalys nesugebės suformuluoti bendros politikos Rusijos atžvilgiu.
Ji pabrėžė, kad negalėjimas tiesiogiai derėtis su V. Putinu turėjo įtakos tolesnei įvykių raidai.
Lenkijos politikai pasipiktino Angelos Merkel žodžiais
„Angelos Merkel žodžiai padeda Rusijos propagandai. Teigti, kad kažkas kaltas dėl karo, nes laiku nesusėdo prie derybų stalo su Rusija ir nepakluso jai, yra absurdiška. Galėtų būti dar blogiau“, – portalui „Polsat News sakė Kataržina Pelčinska-Nalenč, Lenkijos politinės partijos „Polska 2050“ narė.
Tuo tarpu buvęs Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pavelas Jablonskis A. Merkel vadina „labiausiai prorusiška politikė ES istorijoje“.
„Jei ne Merkel, Ukrainoje nebūtų karo. Jos rankos suteptos krauju, todėl ji turėtų tylėti“, – RMF FM radijo stotyje sakė Lenkijos opozicijos partijos „Teisė ir teisingumas“ Europos Parlamento (EP) narys Adamas Bielanas.
„Turėtų pažvelgti į veidrodį“
Tuo tarpu buvęs Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai, EP narys, Piotras Miuleris ragina A. Merkel „pažvelgti į veidrodį“.
„Sunku atsikratyti įspūdžio, kad buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel dabar bando perkelti kaltę už savo politikos klaidas kitiems. Teigti, kad Lenkija yra kokiu nors būdu bendrai atsakinga už Rusijos agresiją Ukrainoje, yra ne tik lengvabūdiška, bet ir visiškai neatitinka faktų“, – sakė EP narys Piotras Miuleris.
„Prieš pradėdama pamokslauti kitiems, Angela Merkel turėtų pažvelgti į veidrodį ir prisipažinti, kad Vokietijos „verslas pirmiausia“ politika buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, leidusių Rusijai pasirengti karui prieš Ukrainą“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!