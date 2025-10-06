Angela Merkel dėl karo Ukrainoje kaltina Lenkiją ir Baltijos šalis
Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje apkaltino Lenkiją ir Baltijos valstybes, rašo „Bild“.
A. Merkel, kuri vadovavo Vokietijai nuo 2005 iki 2021 metų, šį pareiškimą padarė interviu Vengrijos žiniasklaidos priemonei „Partizan“.
Ji sakė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių nutraukimo tarp Rusijos ir ES, kuris, jos nuomone, lėmė po kelių mėnesių įvykusią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Daugiau apie tai skaitykite čia.
Rusija skelbia praėjusią naktį numušusi 251 ukrainiečių droną
Rusijos gynybos ministerija pirmadienį paskelbė, kad praėjusią naktį jos pajėgos numušė 251 ukrainiečių droną.
„Praėjusią naktį oro gynybos (...) sistemos perėmė ir sunaikino 251 ukrainiečių (...) bepilotį“, – sakoma pranešime socialiniame tinkle „Telegram“.
Trumpas gera idėja vadina Putino pasiūlymą pratęsti branduolinių ginklų sutartį
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiūlymas pratęsti branduolinių ginklų sutartį yra gera idėja. Jis sekmadienį pasakė tai žurnalistams prieš lipdamas į sraigtasparnį Baltųjų rūmų teritorijoje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Man tai skamba kaip gera idėja“, – nurodė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą apie pastaruoju metu pateiktą V. Putino pasiūlymą pratęsti branduolinių ginklų sutartį vieneriems metams.
Tuo tarpu Karo tyrimų institutas (ISW) vienoje iš neseniai pasirodžiusių savo ataskaitų apibūdino Rusijos pasiūlymą pratęsti sutartį „New START“ kaip bandymą normalizuoti JAV ir Rusijos santykius, nepaisant to, kad Kremlius nerodo jokių noro nutraukti savo karą prieš Ukrainą ženklų.
Kaip jau skelbta, Rusijos ir JAV sutartį dėl tolesnio strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir ribojimo priemonių „New START“ 2010 m. balandžio 8 d. pasirašė tuometiniai prezidentai Barackas Obama ir Dmitrijus Medvedevas. Ji buvo sudaryta dešimties metų laikotarpiui su galimybe ją pratęsti penkeriems metams – iki 2026 m. vasario mėnesio.
2023 m. vasario 21 d. Rusijos prezidentas V. Putinas savo kreipimesi į Federalinį Susirinkimą paskelbė, kad Rusija stabdo savo dalyvavimą šioje sutartyje. Nepaisant to, pastaraisiais mėnesiais Kremlius toliau svarstė galimybę pratęsti „New START“, taip, regis, siekdamas atnaujinti Vašingtono įsitraukimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Liepsnos Kryme: po dronų atakos užsidegė naftos bazė
Naktį į pirmadienį dronai atakavo laikinai okupuotą Feodosijos miestą Kryme. Išpuolio metu vietinėje naftos bazėje kilo galingas gaisras, praneša vietos žiniasklaida.
Kaip praneša „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“, pirmiausia buvo užpultas „Saki“ aerodromas Novofedorivke, kur po vidurnakčio griaudėjo sprogimai.
Vėliau „Krymo vėjas“ pranešė, kad Feodosijoje yra dronas pataikė į naftos bazę. Kanalo duomenimis, dėl smūgio į Feodosijos naftos terminalą sprogo degalų rezervuaras, galingo gaisro liepsnos matomos dešimčių kilometrų atstumu.
Be to, pranešama apie smūgį į vieną iš karinių bazių Kryme, kur, pagal preliminarius duomenis, buvo sugadintas vienas iš radarų.
Vėliau Sevastopolyje buvo girdėti daugiau nei dešimt sprogimų.
Telegram kanalas „Exilenova“ taip pat pranešė, kad dronai atakavo Rusijos miestą Dzeržinską. Pirminiais duomenimis, gaisras kilo Sverdlovo gamykloje – vienoje didžiausių Rusijos pramoninių sprogmenų gamintojų.