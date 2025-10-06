Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reikia žiūrėti labai rimtai“: Kubilius sako, kad Kremliuje jau yra kalbų pulti NATO

2025-10-06 20:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-06 20:41

Kremlius svarsto galimo Rusijos įsiveržimo į NATO šalis scenarijų. Vakarų žvalgybos tarnybos turi tai patvirtinančių įrodymų, interviu „Wyborcza“ nurodė Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybos klausimus, Andrius Kubilius, rašo UNIAN.

Andrius Kubilius (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
17

Kremlius svarsto galimo Rusijos įsiveržimo į NATO šalis scenarijų. Vakarų žvalgybos tarnybos turi tai patvirtinančių įrodymų, interviu „Wyborcza" nurodė Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybos klausimus, Andrius Kubilius, rašo UNIAN.

4

„Aš pasitikiu žvalgybos tarnybomis. Vokietijos žvalgyba teigia turinti įrodymų, kad Kremlius svarsto galimybę pulti NATO. O jei jie tai svarsto, ar jie planuoja puolimą? Mes nežinome. Bet į tokius signalus reikia žiūrėti labai rimtai. Jie tikrai gali būti pasirengę karui. Mes taip pat turime būti pasirengę karui ir mokytis ne tik iš ukrainiečių, bet ir iš rusų patirties“, – cituojamas jis.

Andrius Kubilius ragina mokytis iš Ukrainos

A. Kubilius pastebi, kad Rusijos kariuomenė yra įklimpusi Ukrainoje, ir tai niekam Kremliuje netinka. Vis dėlto jis pastebi, kad Rusija prisitaikė prie šiuolaikinių karo taktikos metodų ir gamina didžiulius ginklų kiekius.

Anot A. Kubiliaus, Ukraina yra pasirengusi padėti Vakarų sąjungininkams pasirengti galimai Rusijos invazijai. Tačiau A. Kubilius pažymi, kad nepakaks tiesiog nusipirkti dronų perėmėjų ir išmokti juos valdyti.

„Mums reikia pasimokyti lankstumo iš ukrainiečių. Pažvelkite į jų gynybos pramonę. Dabar ji remiasi startuoliais. Bet jie ne tik gamina... įrangą; jie stebi jos naudojimą mūšio lauke ir nuolat ją tobulina. Bepiločius gaminančios įmonės iš tiesų turi savo bepiločių orlaivių batalionus. Įspūdinga, kaip ukrainiečiai atsikratė biurokratinių struktūrų, susidūrę su Rusijos ataka“, – pastebi A. Kubilius.

Plataus masto karas Ukrainoje prasidėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.

