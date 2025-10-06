Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO reagavo skubiai: šalia Baltijos šalių skraidė rusų naikintuvas SU-35

2025-10-06 18:29 / šaltinis: BNS
2025-10-06 18:29

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Daukanto aikštėje vyko Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonija (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

5

Praėjusį antradienį naikintuvai skrido atpažinti dviejų transportinių orlaivių AN-12. Jie iš pagrindinės Rusijos dalies tarptautine oro erdve skirsdami į Kaliningrado sritį buvo įjungę radiolokacinius atsakiklius, tačiau be skrydžio planų, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną Aljanso orlaiviai skrido atpažinti ir transportinio lėktuvo AN-72, šis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVS palaikė, tačiau iš Kaliningrado skridę lydėti keturi SU-30 ir dveji MIG-31 naikintuvai buvo be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, nepalaikė ir radijo ryšio.

NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti vieno naikintuvo SU-35.

Jie atpažinti vieno taktinio žvalgybinio orlaivio SU-24MR kilo ir spalio 1-ąją, jis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. 

