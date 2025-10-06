NATO reagavo skubiai: šalia Baltijos šalių skraidė rusų naikintuvas SU-35

Praėjusį antradienį naikintuvai skrido atpažinti dviejų transportinių orlaivių AN-12. Jie iš pagrindinės Rusijos dalies tarptautine oro erdve skirsdami į Kaliningrado sritį buvo įjungę radiolokacinius atsakiklius, tačiau be skrydžio planų, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Tą pačią dieną Aljanso orlaiviai skrido atpažinti ir transportinio lėktuvo AN-72, šis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVS palaikė, tačiau iš Kaliningrado skridę lydėti keturi SU-30 ir dveji MIG-31 naikintuvai buvo be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, nepalaikė ir radijo ryšio.
NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti vieno naikintuvo SU-35.
Jie atpažinti vieno taktinio žvalgybinio orlaivio SU-24MR kilo ir spalio 1-ąją, jis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
