Trumpo spaudimas tik auga: štai ką tai atskleidžia apie NATO

Trumpas taip pat savo kalboje ir po kalbos pritaria idėjai dėl naikintuvų NATO oro erdvėje. Jis pritaria, kad reikėtų juos numušti, tačiau kartu pasėjo ir abejonę, ar prisidėtų sąjungininkai. Ką rodo tokia jo kalba dėl tos situacijos su dronais Europoje?
A. Grigas: Trumpas, aš matau, pirma iš jo pasikeičiančios retorikos ir tokių užuominų jau kurį laiką, kad jis yra labiau pasiryžęs žvanginti ginklais. Toks jo pasakymas pakankamai tvirtas, kad taip, NATO sąjungininkai galėtų numušti rusų dronus.
Tą paskui paantrino Rutte, NATO generalinis. Tai yra teigiama žinia, bet toks Trumpo visada suabejojimas, kiek pati Amerika prisidėtų, čia yra natūralu, nes prisiminkime, Trumpas laimėjo kampaniją savo rinkėjams, sakydamas, kad jis neįtrauks Amerikos į naujus karus, jis neįtrauks Amerikos į ilgalaikius karus – jo fokusas yra Amerika pirmiausia.
Mes matome dronus pastarosiomis savaitėmis ir virš Baltijos šalių, Lenkijos, Rumunijos. Dabar NATO oro erdvėje vis girdime apie stabdomus oro uostų darbus, skrydžius ir panašiai. Ką reiškia tie Trumpo žodžiai, ir kokią įtampą kelia situacija su dronais apskritai Europoje?
A. Ažubalis: Europiečiai pagaliau pamatė, kad jie nepasiruošę laikmečio gynybai savo oro erdvės, jie nepasiruošę atremti dronų. Kaip tik tada ir įvyko ta ataka prieš Lenkiją, tų 19 dronų ataka arba įskridimas.
Kai ministras Sikorskis pasakė, kad lenkai numušė visus, tai salėje kilo šurmulys, ir visi sakė: „Nekalbėkite to, ko nebuvo“. Po to jau nebekartojo šitos frazės, kad Lenkija visus numušė. Tai rodo, kad mes nesame pasiruošę, kad mes neturime nei dronų perėmėjų, nei atakų dronų.
Mes turime galbūt tam tikrą skaičių, bet reikia atsiminti, kad Ukrainai reikia 1,5 tūkst. dronų perėmimų per parą. Čia Zelenskio žodžiai – maždaug apie 1,5 tūkst. per dieną jie sunaudoja, jie kovoja su tais rusiškais dronais ir taip toliau. Ką kalbėti apie Europą, jeigu ji neturi tokių technologijų?
Man patiko labai pamatyti Vokietijos pramonininkus, jaunus, energingus, kurie steigė savo gamyklas Ukrainoje būtent aukštųjų karinių technologijų, reiškia, šiuos dalykus. Todėl vėliau Lenkija pasakė tą pačią dieną: „Žinote, mes susitarėme su ukrainiečiais, mes siunčiame savo karius, ukrainiečiai juos apmokys“. Ką tai sako?
Tai sako, kad iš tikrųjų rusai tam tikru požiūriu padėjo mums praregėti, arba, tiksliau sakant, įtikinti tuos, kurie galvojo, kad jie senomis, svarbiomis priemonėmis, sakyčiau, ilgojo nuotolio raketomis ar ten „žemė-oras-žemė“ ir taip toliau, galės atremti rusus.
Žinome, kad pasikeitė šiek tiek kariavimo tradicija, priemonės kitos. Niekas neneigia senų priemonių, kurios reikalingos. Reikalingos ir kontrpuolimui, teritorijos net kariausi be tankų. Reikalinga ir artilerija, bet kartu reikalingi ir apmokyti dronų operatoriai, ir gausybė dronų. Jeigu neklystu, Ukraina kuria ir sukuria, ar yra sukūrusi, 7 tūkst. įvairių dronų variacijų – tai kai ką sako.
Kaip vertinate dabartinę NATO reakciją į Rusijos provokacijas ir dronus? Ar ji pakankamai ryžtinga, turint omenyje Trumpo pasisakymus ir ES raginimą veikti ryžtingiau?
A. Grigas: Iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad šioms provokacijoms reikėjo būti pasiruošta daug anksčiau – čia tikrai ne pirmos provokacijos.
Iš tikrųjų, jau daug metų buvo Baltijos šalių oro erdvė pažeidžiama, tik kad dabar visa tai turi skirtingą potekstę karo metu, ir mes reaguojame daug stipriau, bet vėlgi, tie oro pažeidimai, kibernetinės atakos, hibridinės atakos, informacinių karų atakos – visa tai jau vyksta kurį laiką.
Tai man visgi šiandien norėtųsi, kad jau būtų buvę išspręsti šie klausimai – kaip ir kada bus reaguojama.
Atrodo, tų priemonių tarsi ir dabar tikrai stengiamasi imti, ir tie tikslai ambicingesni, ir 19-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas Rusijai taip pat rodo, kad jis yra žymiai ambicingesnis. Kaip jūs vertintumėte, ar čia einama gera linkme dėl Rusijos spaudimo, ar tai padės sustabdyti Rusiją?
A. Grigas: Žinoma, einama gera linkme. Aš manau, šitas paketas buvo dar sugriežtintas atsižvelgiant į Trumpo pastaruosius reikalavimus, kad Europa tikrai uždarytų kelią rusiškai naftai ir dujoms Europoje, ir kad būtų perkamos visgi amerikietiškos žaliavos.
Taip pat vėlgi buvo užsimenama apie Indiją ir Kiniją ir veiksmus ten, bet man gal ten truputį trūko detalių, dar nėra aiškumo, kaip visa tai bus įgyvendinama.
