Zelenskis griežtai atsikirto Orbanui: jis bus toks vienintelis istorijoje

V. Zelenskis pabrėžia, kad Ukrainos kelias link ES yra negrįžtamas.
„Ukraina bus Europos Sąjungoje su Orbanu arba be jo. Nes tai yra Ukrainos žmonių pasirinkimas. Esu įsitikinęs, kad Vengrijoje yra žmonių, kurie remia Ukrainą“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo jis.
Volodymyras Zelenskis: „Ukraina kovoja už savo laisvę ir už Europos laisvę“
Komentuodamas Europos diskusijas dėl sprendimų priėmimo procedūros pakeitimų ES, V. Zelenskis pareiškė, kad tai vadinama procesu, „kaip rasti kelią be Vengrijos ministro pirmininko Orbano pozicijos“.
„Kai dauguma – visos šalys, išskyrus Vengriją, remia Ukrainą, supranta, kaip tai reikalinga“, – sako jis.
Anot V. Zelenskio, Ukraina nusipelnė narystės ES: „Techniškai mes viską darome. Net ne tik tai. Ukraina kovoja už savo laisvę ir už Europos laisvę“, sako jis.
„Ukraina dalijasi savo patirtimi. Ukraina gina save. Tai tiesiog neteisinga pasakoti pasakas apie Ukrainą, ir tai šiandien daro vienas žmogus, kuris mano, kad turi įtakos. Įtaką turi tik laikas. Deja, Vengrijos ministras pirmininkas dabar tiesiog stabdo šį procesą, kuris yra negrįžtamas. Ukraina vis tiek bus (ES – UNIAN). Tik istorijoje liks tai, kad Orbanas buvo vienintelis ministras pirmininkas, kuris stabdė Ukrainos įstojimą į ES“, – pabrėžia V. Zelenskis.
V. Orbanas ne kartą yra pagarsėjęs savo pasisakymais ir veiksmais prieš Ukrainą.
Vengrija yra didžiausia Rusijos energetikos produktų pirkėja Europos Sąjungoje. Vien rugpjūčio mėnesį Vengrija jų importavo už 416 mln. eurų, įskaitant žalios naftos už 176 mln. eurų ir dujotiekiu tiekiamų dujų už 240 mln. eurų. Tokius duomenis pateikė Energetikos ir švaraus oro tyrimų centro (CREA).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!