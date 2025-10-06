Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis griežtai atsikirto Orbanui: jis bus toks vienintelis istorijoje

2025-10-06 16:56 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-06 16:56

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas neturi teisės blokuoti Ukrainos kelio link narystės Europos Sąjungoje (ES), rašo UNIAN.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas neturi teisės blokuoti Ukrainos kelio link narystės Europos Sąjungoje (ES), rašo UNIAN.

REKLAMA
7

V. Zelenskis pabrėžia, kad Ukrainos kelias link ES yra negrįžtamas.

„Ukraina bus Europos Sąjungoje su Orbanu arba be jo. Nes tai yra Ukrainos žmonių pasirinkimas. Esu įsitikinęs, kad Vengrijoje yra žmonių, kurie remia Ukrainą“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Volodymyras Zelenskis: „Ukraina kovoja už savo laisvę ir už Europos laisvę“

Komentuodamas Europos diskusijas dėl sprendimų priėmimo procedūros pakeitimų ES, V. Zelenskis pareiškė, kad tai vadinama procesu, „kaip rasti kelią be Vengrijos ministro pirmininko Orbano pozicijos“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai dauguma – visos šalys, išskyrus Vengriją, remia Ukrainą, supranta, kaip tai reikalinga“, – sako jis.

REKLAMA

Anot V. Zelenskio, Ukraina nusipelnė narystės ES: „Techniškai mes viską darome. Net ne tik tai. Ukraina kovoja už savo laisvę ir už Europos laisvę“, sako jis.

„Ukraina dalijasi savo patirtimi. Ukraina gina save. Tai tiesiog neteisinga pasakoti pasakas apie Ukrainą, ir tai šiandien daro vienas žmogus, kuris mano, kad turi įtakos. Įtaką turi tik laikas. Deja, Vengrijos ministras pirmininkas dabar tiesiog stabdo šį procesą, kuris yra negrįžtamas. Ukraina vis tiek bus (ES – UNIAN). Tik istorijoje liks tai, kad Orbanas buvo vienintelis ministras pirmininkas, kuris stabdė Ukrainos įstojimą į ES“, – pabrėžia V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

V. Orbanas ne kartą yra pagarsėjęs savo pasisakymais ir veiksmais prieš Ukrainą.

Vengrija yra didžiausia Rusijos energetikos produktų pirkėja Europos Sąjungoje. Vien rugpjūčio mėnesį Vengrija jų importavo už 416 mln. eurų, įskaitant žalios naftos už 176 mln. eurų ir dujotiekiu tiekiamų dujų už 240 mln. eurų. Tokius duomenis pateikė Energetikos ir švaraus oro tyrimų centro (CREA).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas: „Nesvarbu, ar vengrų dronai perskrido sieną – Ukraina nėra suvereni“ (53)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-10-06 17:00
Kokso uostytojas ir tautos žudikas ?
Atsakyti
visai bukas
visai bukas
2025-10-06 17:06
narkomanas.kokioje istorijoje?jis tai tikrai paklius į istoriją,antras po Hitlerio, plaukiojantis po ukrainos žmonių kraują,pavogęs jų gyvenimus ir pinigus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų