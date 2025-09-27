Zelenskis: Putinas ruošiasi užpulti Europos valstybę

V. Zelenskio vertinimu, pastarieji įvykiai Europoje, kai į NATO sąjungininkių teritoriją įskriejo dronai, buvo bandymas išbandyti Aljanso gynybą.
Jis taip pat įsitikinęs, kad Rusija siekia dar labiau išplėsti karinės invazijos ribas.
„Putinas nelauks, kol užbaigs karą Ukrainoje. Jis žengs kita kryptimi. Niekas nežino, kuria. Tačiau jis to nori“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Šeštadienį V. Zelenskis šeštadienį taip pat pareiškė, kad rugsėjo 10 d. naktį Rusija iš viso į Lenkiją paleido 92 dronus, tačiau ukrainiečiai dalį jų numušė.
Kaip rašo „Ukrainska Pravda“, V. Zelenskis taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusijos vadovas V. Putinas tokiu būdu tikrina Europos galimybes, kaip jos reaguoja į hibridines atakas.
Vis tik, jo teigimu, V. Putinas išvydo, kad kol kas Europa neturi galimybių apginti savo oro erdvę.
„Mes galime sakyti, kad [dronai] skrido link Ukrainos, tačiau matome kryptį, ir, kaip yra sakoma, šio skrydžio chereografiją”, – kalbėjo V. Zelenskis.
Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina pasirengusi pasidalyti patarimais su sąjungininkais, kaip būtų galima atremti Rusijos dronų atakas.
Fiksuoti dronai
Praėjusią parą neatpažinti dronai fiksuoti Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje. Bepiločiai skraidė virš pagrindinės švedų laivyno bazės, Danijos karinės bazės ir Suomijos hidroelektrinės.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sako, kad rusai dronus provokacijoms leidžia nuo tanklaivių.
O Europos gynybos komisaro pareigas einantis Andrius Kubilius skubina šalis kuo greičiau įgyvendinti vadinamąją „dronų sienos“ iniciatyvą. Vokietija perspėja – provokatorės Rusijos dronai kelia didelę grėsmę.
NATO pajėgos Šiaurės Jūroje praktikuojasi ant didžiausio pasaulyje, šiuo metu regione dislokuoto amerikiečių lėktuvnešio „Gerald Ford“. Tai Aljanso atsakas į Rusijos provokacijas prieš rytinio flango šalis. O provokacijos nestoja.
Praėjusią parą neatpažinti dronai užfiksuoti prie pagrindinės Švedijos laivyno bazės Trosės pusiasalyje. Danijos Karupo karinės bazės Olburge ir Suomijoje – virš hidroelektrinės Rovaniemyje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neabejoja, kad tai – rusų provokacijos ir dalijasi savo žvalgybos informacija, kaip rusiški dronai pasiekia Skandinavijos ir Baltijos šalis.
„Remiantis žvalgyba, Rusija gali naudoti tanklaivius tokių ir panašių dronų paleidimui. Tai lyg dronų paleidimo ir valdymo platformos. Tam užkirsti kelią nelengva, bet įmanoma“, – sakė V. Zelenskis.
Skandinavams būtų pasitarnavę Vokietijoje sukurti koviniai dronai „CA-1 Europa“. Šie bepiločiai galėtų tapti ir vadinamosios Europos dronų sienos dalimi. Apie tokią bepiločių užkardą Europos Sąjungos Gynybos komisaras Andrius Kubilius kalbėjosi su Europos fronto valstybių gynybos ministrais.
„Dabar susiduriame su aiškiais iššūkiais. Rusija išbando Europos Sąjungą ir NATO, ir mūsų atsakas privalo būti griežtas, vieningas ir skubus. <...> Prioritetas teikiamas dronų sienai su pažangia aptikimo sistema, kurios kai kuriose vietose dabar mums labai trūksta. Dronų sekimo ir dronų perėmimo galimybių“, – kalbėjo Andrius Kubilius.
Štai Hamburgo centre Vokietijos kariuomenė praktikuojasi kaip sugauti priešo dronus. Vokietija bepiločių grėsmę vadina didele.
„Kyla grėsmė, kuri gali būti apibūdinama, kaip didelė, jei kalbame apie dronus“, – tikino Vokietijos vidauas reikalų ministris.
O kol europiečiai suka galvas, kaip apsiginti nuo dronų, prorusiškos Vengrijos dronas šiandien paryčiais du kartus pažeidė Ukrainos oro erdvę.
„Iš mūsų kariuomenės sulaukėme pranešimų apie labai neįprastus įvykius Ukrainos – Vengrijos pasienyje.
Mūsų pajėgos fiksavo dronus ir tai buvo žvalgybos dronai. Nurodžiau kariuomenei įvykdyti pilną patikrinimą ir jei tokie dronai vėl pasirodys, atsakyti atitinkamai, ginant mūsų valstybę“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Apie ryžtą, o tiksliau jo stoką, numušant oro erdvės pažeidėjų Europoje, V. Zelenskis kalbėjo ir vienam Amerikos žurnalistui.
„Žinau kai kuriuos lyderius, kurie nebijo, bet dauguma šalių bijo. Jie bijo ir yra teisūs, nes Rusija šiandien yra išprotėjusi. Jie yra išprotėję. Todėl ir bijoma.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!