Zelenskis: Ukraina iš Izraelio gavo oro gynybos sistemą „Patriot“

2025-09-27 18:50 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 18:50

Ukraina prieš mėnesį iš Izraelio gavo amerikietišką oro gynybos sistemą „Patriot“, šeštadienį sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

4

„Izraelio sistema („Patriot“) veikia Ukrainoje. Ji veikia jau mėnesį. Rudenį gausime (dar) dvi sistemas „Patriot“, – trumpoje spaudos konferencijoje sakė jis.

Kyjivas stengiasi stiprinti savo oro gynybą, kad galėtų atremti kasdienes rusų dronų ir raketų atakas, ypač prieš žiemą, kai šildymo infrastruktūra dažnai tampa atakų taikiniu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis kalbėjo sugrįžęs iš Niujorko, kur kreipėsi į Jungtines Tautas (JT) ir susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei kitais amerikiečių aukšto rango pareigūnais.

Rusijai 2022 metais pradėjus didelio masto invaziją į Ukrainą, Izraelis užėmė neutralią poziciją ir neįvedė sankcijų Rusijai, ne taip kaip sąjungininkės Vakaruose.

Tačiau Izraelio santykiai su Maskva atšalo Rusijai suartėjus su Iranu, kuris, Vakarų teigimu, tiekia dronus atakoms prieš Ukrainą, ir pasmerkus Izraelio karą Gazos Ruože.

Surengs kelis susitikimus dėl ginklų pirkimo

V. Zelenskis sakė, kad rugsėjį ir spalį amerikiečių ir ukrainiečių delegacijos surengs kelis susitikimus dėl ginklų pirkimo per „įvairias programas“. Konkretaus finansavimo šaltinio jis nenurodė.

V. Zelenskis sakė, kad Kyjivas pateikė Vašingtonui pageidaujamų ginklų sąrašą pagal planą nupirkti iš JAV ginklų už 90 mlrd. dolerių (77,1 mlrd. eurų). Apie tokį planą jis primą kartą užsiminė rugpjūtį.

Paprašytas pakomentuoti žiniasklaidos pranešimus, kad Ukraina prašo amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“, V. Zelenskis atsakė, kad Kyjivas yra „pasirengęs atskiriems susitarimams dėl konkrečių ginklų tipų, įskaitant tolimojo nuotolio ginklus“.

Jis atsisakė pateikti daugiau detalių, nurodydamas, kad klausimas labai delikatus.

V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina ir Jungtinės Valstijos dabar turi „abipusį supratimą, kas iš tiesų vyksta mūšio lauke ir kokią pažangą galima padaryti“.

Ukrainiečių lyderis pridūrė, kad jo susitikimas su D. Trumpu buvo labai geras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis apie rusų derybinės grupės lygį: man Stambule nėra ką veikti, po visą pasaulį nebėgiosiu jo ieškodamas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti (6)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis perspėjo dėl įvykių Lenkijoje ir Estijoje: galėjo baigtis siaubingai (5)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis griežtai kreipėsi į lyderius: „Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“ (2)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (30)

