Neveikiantis Zaporižios atominė elektrinė: Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą

Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė neveikia jau keturias dienas, apie tai šeštadienį pranešė Ukraina ir Rusija, kaltindamos viena kitą atakuojant elektros tiekimo linijas.

Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė neveikia jau keturias dienas, apie tai šeštadienį pranešė Ukraina ir Rusija, kaltindamos viena kitą atakuojant elektros tiekimo linijas.

Netoli fronto linijos esančioje didžiausioje Europos atominėje elektrinėje elektros tiekimas dažnai nutrūksta, tačiau šį kartą tai trunka ilgiausiai. Ekspertai įspėja, kad tai didina incidentų riziką.

„Dėl Rusijos veiksmų Zaporižios AE (atominė elektrinė) jau ketvirtą dieną yra be elektros“, – sakė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Rusija teigė, kad nuo antradienio, kai, jos teigimu, Ukraina užpuolė elektrinę, elektrinei užtikrinamas atsarginis elektros tiekimas.

„Nuo 2025 m. rugsėjo 23 d. Zaporižios atominei elektrinei elektros energiją tiekia atsarginiai dyzeliniai generatoriai“, – pranešė Maskvos remiamas elektrinės operatorius „Telegram“ tinkle.

Dyzelino atsargų „pakaks ilgą laiką“

Jis pridūrė, kad dyzelino atsargų „pakaks ilgą laiką“, tačiau nenurodė, kiek tiksliai.

„Avariniai dyzeliniai generatoriai laikomi paskutine apsaugos linija, naudojama tik ekstremaliomis aplinkybėmis“, – teigė NVO „Greenpeace Ukraine“.

Grupė teigė, kad Maskva galėtų pasinaudoti krize, „siekdama vėl prisijungti prie laikinai Rusijos okupuoto Ukrainos elektros tinklo“, kad vėliau būtų galima paleisti vieną iš reaktorių.

JT branduolinės agentūros (IAEA) vadovas Rafaelis Grossis šią savaitę lankėsi Maskvoje, kur susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir Rusijos branduolinės agentūros „Rosatom“ atstovais dėl saugumo Zaporižioje

Šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo pagamindavo apie penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai perėmus elektrinę pirmosiomis 2022 m. prasidėjusio karo savaitėmis.

Tačiau elektrinei reikia energijos, kad veiktų aušinimo ir saugos sistemos, apsaugančios reaktorius nuo lydymosi, galinčio sukelti branduolinį incidentą.

Prasidėjus karui kilo daugybė grėsmių Zaporižios saugumui– vykdyti dažni apšaudymai jos apylinkėse, dažnai nutrūksta elektros tiekimas, nuolat trūksta darbuotojų.

Zaporižios AE, įkurta netoli Enerhodaro miesto prie Dniepro upės, yra arti fronto linijos. Maskva ir Kyjivas ne kartą kaltino viena kitą, kad užpuolus šią vietovę gali kilti branduolinė katastrofa.

