TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje 2 000 km nuo Ukrainos teritorijos pranešta apie dronų ataką

2025-10-06 22:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 22:37

Rusijos Tiumenės mieste, kuris yra už 2 000 kilometrų nuo Ukrainos, buvo pranešta apie dronų ataką.

Rusijoje 2 000 km nuo Ukrainos teritorijos pranešta apie dronų ataką (nuotr. Telegram)

Rusijos Tiumenės mieste, kuris yra už 2 000 kilometrų nuo Ukrainos, buvo pranešta apie dronų ataką.

2

Apie tai skelbia „Telegram“ kanalas „Astra“, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Trys dronai buvo aptikti ir neutralizuoti įmonės teritorijoje Tiumenės miesto Antipino mikrorajone“, – cituojamas Tiumenės srities vyriausybinis informacijos centras.

Dronų ataka Rusijoje

Rusijos valdžios institucijos teigia, kad informacija apie aptiktus dronus gauta pirmadienio vakarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad tarnybos esą „užkirto kelią dronų detonavimui“ ir „sprogimų bei gaisrų nebuvo“.

„Visos įmonės šiame rajone dirba įprastu režimu ir nenutraukė savo veiklos“, – teigiama pranešime.

„Astra“ rašo, kad vietos grupėse pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti važiuojančios gaisrinės, o vietos gyventojai pranešė apie du sprogimus.

Tiumenėje yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukrainos kariuomenė kol kas nekomentavo šio įvykio, informacijos nepriklausomai patikrinti neįmanoma.

