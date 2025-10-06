Rusijoje 2 000 km nuo Ukrainos teritorijos pranešta apie dronų ataką

Apie tai skelbia „Telegram“ kanalas „Astra“, rašo „Ukrainska Pravda“.
„Trys dronai buvo aptikti ir neutralizuoti įmonės teritorijoje Tiumenės miesto Antipino mikrorajone“, – cituojamas Tiumenės srities vyriausybinis informacijos centras.
Dronų ataka Rusijoje
Rusijos valdžios institucijos teigia, kad informacija apie aptiktus dronus gauta pirmadienio vakarą.
Skelbiama, kad tarnybos esą „užkirto kelią dronų detonavimui“ ir „sprogimų bei gaisrų nebuvo“.
„Visos įmonės šiame rajone dirba įprastu režimu ir nenutraukė savo veiklos“, – teigiama pranešime.
„Astra“ rašo, kad vietos grupėse pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti važiuojančios gaisrinės, o vietos gyventojai pranešė apie du sprogimus.
Tiumenėje yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukrainos kariuomenė kol kas nekomentavo šio įvykio, informacijos nepriklausomai patikrinti neįmanoma.
