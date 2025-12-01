 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monika Marija – apie ypatingą žinią gerbėjams ir pokyčius: viskas pasikeitė dėl 1 dalyko

2025-12-01 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 19:40

Išskirtinio vokalo dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pastaruoju metu, rodos, buvo dingusi iš viešumos, tačiau savo gerbėjams jau yra paruošusi staigmeną. 

Išskirtinio vokalo dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pastaruoju metu, rodos, buvo dingusi iš viešumos, tačiau savo gerbėjams jau yra paruošusi staigmeną. 

0

Žavingoji Monika Marija visai neseniai dalyvavo „Press Day“ renginyje, kurio metu naujienų portalui tv3.lt atvirai prakalbo apie savo grožio paslaptis ir ypatingą staigmeną gerbėjams.

Monika Marija
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Marija

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grožio paslaptys ir atrasta aistra

Pradėdama pokalbį apie estetiką ir sveiką gyvenseną, Monika Marija prasitarė, kas jai yra graži moteris.

„Man pati gražiausia moteris yra ta, kuri pasitiki savimi ir gerai bei patogiai jaučiasi savo kūne. Ta, kuri žino, kaip pasidažyti ir kaip apsirengti, kad jaustųsi pasitikinti savimi.

Manau, ilgai užtruko, kol atradau, kas man patinka ir kas man tinka, bet šiuo gyvenimo momentu jaučiuosi tikrai komfortiškai ir jaučiuosi atradusi savo spalvas“, – kalbėjo dainininkė.

Pasak jos, jos grožio ritualai prasideda visai ne nuo veido kremo ar serumo: „Man grožio rutina prasideda nuo maisto – nuo to, ką vartoju ir kada. Viskas prasideda iš vidaus, todėl labiausiai koncentruojuosi į tai. Stengiuosi pati gaminti maistą, man tai labai smagu, ir atidžiai žiūriu, iš kur yra produktai ir kokie jie.“

Monika Marija neslėpė, kas sveika gyvensena pradėjo domėtis per pastaruosius metus, o tai lėmė 1 dalykas.

„Labai konkretus momentas įvyko tada, kai nusipirkau virtuvinį mikserį ir pradėjau daug gaminti pati. Kai atradau gaminimą, pastebėjau, kad pasikeitė ir savijauta, susitvarkė oda, o plaukai net atrodo sveikesni. Labai mėgstu natūralią kosmetiką, geras ir kokybiškas priemones – pradedant nuo dušo želės ir baigiant makiažo kosmetika.“

Išskirtinio vokalo dainininkė taip pat pasidžiaugė, kad jos plaukais rūpinasi tikra savo srities profesionalė, kuri visuomet džiugina darbo rezultatais: „Svarbiausia, kad turiu savo koloristę Santą Genevičiūtę, kuri prižiūri mano plaukus. Kai plaukai sveiki ir tvarkingi, atrodo, kad ir mažiau reikia kažką slėpti, mažiau makiažo. Dar sportuoju, einu į masažus, o kosmetologinių paslaugų beveik nenaudoju.

Pokalbiui pakrypus sporto tema, dainininkė neslėpė, kad prireikė laiko, kol sportą pamilo.

Sportas pastaruoju metu tapo didžiule gyvenimo dalimi. Anksčiau su sportu labai nedraugavau – jis man atrodė kaip priverstinis dalykas, kurį reikia daryti dėl kūno ir sveikatos. Būdavo sunku rasti būdų, kaip sportą paversti malonumu, o ne kančia. Tačiau kai mano gyvenime atsirado žirgai ir pradėjau jodinėti, supratau, kad judėti tapo daug paprasčiau ir lengviau, nes tai virto gyvenimo dalimi, malonumu, poilsiu, o ne prievole.

Pirmą kartą jodinėti pradėjau prieš trejus metus, bet neintensyviai, o pastaruosius metus jau lankau treniruotes ir net buvau išvykusi jodinėti į Montaną“, – atskleidė pašnekovė.

Ypatinga naujiena gerbėjams

Jau visai netrukus švęsime Naujus metus. Pašnekovės pasiteiravus, kokie jai buvo 2025-ieji, Monika buvo atvira: „Šie metai buvo atsitraukimo, pokyčių ir iššūkių metai. Iš tikrųjų labai daug pakeitė kelionė, kuri truko kelis mėnesius. Ji buvo planuota, tačiau nebuvau planavusi ten pasilikti taip ilgai. Kelionė į Montaną, planuota kelioms savaitėms, išsitęsė iki trijų mėnesių. Tie mėnesiai labai paveikė mano savijautą, muzikos skonį, įkvėpimą. Manau, šie metai buvo tokie, už kuriuos jaučiuosi labai dėkinga.

Tiesa, jau visai netrukus – gruodžio 4 d. „Tamstoje“ vyks jos koncertas.

„Turėsiu pirmą savo koncertą po ilgos pertraukos. Tas koncertas bus tarsi startas, nuo kurio prasidės maratonas. Noriu daugiau susitikti su publika, išleisti naujų dainų. Jaučiuosi užsikūrusi naujiems metams“, – džiaugėsi moteris.

 

Nepaisant to, kad tai bus pirmasis koncertas po pertraukos, pati dainininkė nė kiek nesijaudina vėl susitikti su publika.

„Nesijaudinu, nes koncertas nebus didelis – jis bus labai jaukus, šeimyniškas, su muzikantais, kuriuos puikiai pažįstu. Labai pasiilgau savo publikos ir norėjau jiems prieš šventes padovanoti kažką gražaus. Vienas iš pagrindinių koncerto tikslų – atlikti kelias naujas dainas. Tikiuosi, jos taps malonia staigmena“, – baigdama pokalbį atskleidė ji.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

