TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujas smūgis Vokietijos kancleriui: vėl sumažėjo pramonės užsakymų

2025-10-07 14:38 / šaltinis: BNS
2025-10-07 14:38

Vokietijos pramonės užsakymų portfelis rugpjūtį netikėtai sumažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės, parodė antradienį paskelbti oficialūs duomenys, sudavę dar vieną smūgį vyriausybės pastangoms atgaivinti silpną ekonomiką.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos pramonės užsakymų portfelis rugpjūtį netikėtai sumažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės, parodė antradienį paskelbti oficialūs duomenys, sudavę dar vieną smūgį vyriausybės pastangoms atgaivinti silpną ekonomiką.

0

Išankstiniais federalinės statistikos agentūros „Destatis“ duomenimis, naujų užsakymų portfelis, kurio pokyčiai atidžiai stebimi kaip būsimo verslo aktyvumo rodiklis, paskutinį vasaros mėnesį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 0,8 proc., tačiau mėnesio nuosmukis buvo gerokai mažesnis negu liepą, kuomet sudarė 2,7 procento.

Analitikai prognozavo, kad pramonės užsakymų portfelis rugpjūtį padidės vidutiniškai 1 procentu.

„Šie skaičiai aiškiai parodo visą ekonomikos patiriamų sunkumų bjaurumą“, – sakė banko LBBW analitikas Jensas Oliveris Niklaschas. 

„Po nedidelio augimo pavasarį dabar vėl sugrįžo nuosmukis“, – pridūrė jis.

Didžiausia Europos ekonomika dėl pramonės nuosmukio ir didėjančios konkurencijos, ypač su Kinija, jau dvejus metus grumiasi su recesija, o JAV muitų įvedimas dar labiau pablogino padėtį.

Pradėdamas eiti pareigas, kancleris Friedrichas Merzas žadėjo dosniai leisti pinigus infrastruktūrai ir gynybai ir daugelis tikėjosi, kad tai paskatins ekonomikos atsigavimą.

Nors metų pradžia atrodė daug žadanti, pastaruoju metu skelbti ekonominiai duomenys nuvylė rinkas, tad kritikai vis garsiau kalba apie tai, kad planai įgyvendinami pernelyg lėtai.

Savo prognozes atnaujinę pagrindiniai ekonomikos institutai praėjusį mėnesį pareiškė, kad 2025 metais tikisi vos 0,2 proc. ekonomikos augimo, ir įspėjo, kad skubiai reikalingos struktūrinės reformos.

