  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į Lenkiją išvažiuojančiame vilkike aptikta cigarečių už 73 tūkst. eurų

2025-10-08 10:42 / šaltinis: BNS
2025-10-08 10:42

Pasienyje su Lenkija sulaikytas vilkikas, kuriame įrengtose slėptuvėse buvo gabenama cigarečių už 73 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba (MKT).

Į Lenkiją išvažiuojančiame vilkike aptikta cigarečių už 73 tūkst. eurų

Pasienyje su Lenkija sulaikytas vilkikas, kuriame įrengtose slėptuvėse buvo gabenama cigarečių už 73 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba (MKT).

1

Spalio 2–osios naktį pasienyje su Lenkija patikrinimui sustabdyto vilkiko „Volvo“ kuro bakuose MKT ir Marijampolės apskrities policijos pareigūnai aptiko cigarečių kontrabandą.  

Mašiną vairavęs Baltarusijos pilietis teigė be krovinio važiavęs į Lenkiją, tačiau „Volvo“ kabinoje pareigūnai surado nedidelį kiekį rūkalų kontrabandos.

Tuomet vilkikas buvo palydėtas iki Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio posto, kur mašina patikrinta rentgeno kontrolės sistema.

Paryčiui paaiškėjo, kad „Volvo“ slepiama ir daugiau kontrabandos – abiejuose vilkiko kuro bakuose aptiktos slėptuvės su cigaretėmis. Viena kuro talpa buvo aklinai pilna rūkalų, kita – atskirta pertvara ir cigaretės sudarė tik dalį jos tūrio.

Iš viso muitinės pareigūnai rado daugiau nei 15 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių „Queen Menthol“ ir „NZ Gold“, kurių vertė su mokesčiais – daugiau nei 73 tūkst. eurų.

MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

„Volvo“ vairuotojas buvo sulaikytas dviem paroms, o vėliau paleistas, skyrus kardomąją priemonę – piniginį užstatą.

