Į rinktinę sugrįžęs Pijus Širvys: „Tikimės daug sirgalių, geros atmosferos ir pergalės“

Ketvirtadienį lietuviai išvykoje nuo 19 valandos žais su Suomijos rinktine, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Lenkijos futbolininkus.
Šioje stovykloje į rinktinės gretas grįžta ir vienas senokai matytas veidas, gynėjas Pijus Širvys. Slovėnijoje šiuo metu žaidžiantis futbolininkas birželį nerungtyniavo dėl netekties artimoje aplinkoje, o praėjusį langą rugsėjį praleido dėl apendicito operacijos.
Visgi dabar futbolininkas nusiteikęs pozityviai ir laukia ateinančių kovų.
„Tai labai smagu sugrįžti, pasiilgęs visų draugų, emocijos tikrai geros. Nekantraudami laukiame rungtynių ir žiūrėsime. Ruošiamės ir tikimės pozityvių rezultatų“, – kalbėjo uteniškis.
Prieš abu varžovus jis jau žaidė kovo mėnesio lange ir, P. Širvio teigimu, tie pasirodymai suteikė pasitikėjimo savo jėgomis prieš atsakomąsias šio mėnesio rungtynes.
„Visada eini žaisti dėl pergalės. Prieš Suomiją žaidėme geras rungtynes, neskaitant pirmų dvidešimties minučių, o prieš lenkus taip pat parodėme gerą futbolą. Dabar žaisime namie, tikimės daug sirgalių, geros atmosferos ir pergalės“, – dėstė futbolininkas.
Jis taip pat papasakojo ir apie dabartinę savo sveikatos būklę.
„Dabar jau viskas gerai, turėjau apendicito operaciją, viskas praėjo gerai, mėnesį laiko turėjau praleisti be futbolo. Dabar jau jaučiuosi puikiai, pasiruošęs, klube pastarąsias trejas rungtynes žaidžiau startinėje sudėtyje ir jaučiuosi puikiai“, – mintimis dalinosi žaidėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!