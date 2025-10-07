Lenkijos legenda Lewandowskis įspėja dėl Lietuvos: priminė 2 rungtynes

Su trimis taškais po penkerių rungtynių Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankos G grupėje yra ketvirtoje vietoje, lenkai turi 10 taškų ir žengia antri.
Kaimynų rinktinės artimiausiame lange laukia dvejos rungtynės, tačiau, skirtingai nei lietuviai, lenkai pirmąjį mačą žais kontrolinį – susitiks su Naujosios Zelandijos rinktine.
Lenkijos žiniasklaidoje akcentuojama, kad neseniai prie rinktinės vairo stojęs Janas Urbanas turėtų smarkiai rotuoti sudėtimi ir išbandyti žaidėjus, kurie anksčiau šansų sulaukdavo mažiau.
Į rinktinės stovyklą R. Lewandowskis atvažiavo po itin skaudaus pralaimėjimo – jo atstovaujama „Barcelona“ išvykoje 1:4 krito prieš „Sevilla“ ir neteko lyderės pozicijos „La Liga“ pirmenybėse.
Skaudžiai pasibaigusiose rungtynėse 37-erių puolėjas nerealizavo 11 metrų baudinio.
„Tokių rungtynių pasitaiko – toks jau futbolas. Pasitaiko ir nerealizuotų baudinių. Tai taip pat yra šio sporto dalis, tačiau tokios rungtynės, tokios situacijos gali mus sustiprinti ateičiai. Šiandien šiek tiek skauda, bet tikiu, kad į tai sureaguosime pozityviai – tai mums suteiks papildomos energijos, daugiau motyvacijos. Reikia prisiminti, kad tokie momentai ateina, bet reikia atsitiesti ir grįžti į savo kelią“, – sakė R. Lewandowskis.
Spaudos konferencija prasidėjo netikėtu klausimu apie „Žiedų valdovą“. Šios sagos filmai buvo filmuoti būtent būsimų lenkų varžovų šalyje – Naujojoje Zelandijoje. R. Lewandowskis juokėsi išgirdęs klausimą, tačiau išsamiai į jį atsakyti negalėjo.
„Deja, nuvilsiu, nes nesu didelis šių filmų gerbėjas. Nežinau aktorių, filmą galbūt esu matęs vieną kartą. Tai niekada nebuvo mano tema. Tai man svetima. O dėl rungtynių – na, tai draugiškos rungtynės. Naujoji Zelandija, ko gero, jau pateko į pasaulio čempionatą. Tad žaisime su komanda, kuri pademonstruos pasaulio čempionato lygį ir parodys, kad ten žaidžia ne tik regbį. Mums tai bus testas, pasiruošimas rungtynėms su Lietuva. Norime namie pademonstruoti gražų futbolą sirgaliams“, – kalbėjo R. Lewandowskis.
160 rungtynių rinktinėje sužaidęs veteranas yra mušęs net 86 įvarčius ir rezultatyviausių visų laikų Lenkijos futbolininkų sąraše yra ryškus lyderis.
„Lietuva sugebėjo iš 0:2 išlyginti rezultatą 2:2 rungtynėse su Nyderlandais, tad joks rezultatas ten nėra garantuotas, – kalbėjo R. Lewandowskis apie antrąsias lango rungtynes su Lietuva. – Mums nebuvo lengva nugalėti Lietuvą namuose, o išvykoje daug kas priklausys nuo to, kiek leisime varžovams išskleisti sparnus.“
Pirmasis komandų susitikimas Varšuvoje baigėsi lenkų pergale 1:0 po paties R. Lewandowskio įvarčio 81-ąją minutę.
Pagarbiai apie lietuvius kalbėjo ir Lenkijos treneris J. Urbanas.
„Lietuva tikrai turi mažiau taškų nei turėtų turėti. Niekam nepatinka tokios rungtynės, kokios laukia mūsų. Ant popieriaus esame favoritai, bet užtenka prisiminti rungtynes Varšuvoje“, – teigė strategas.
„Nei mes esame tokie stiprūs, nei Lietuva tokia silpna, kad be 100 proc. nusiteikimo ir tinkamos koncentracijos ten neturėtume didelių problemų. Į šį varžovą reikia žiūrėti su didele pagarba, bet kartu ir su pasitikėjimu, jog mes taip pat galime ir esame stiprūs, nors turime suvokti, kad rungtynės bus sunkios“, – tęsė J. Urbanas.
